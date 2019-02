Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Mihai Voduț (24 de ani) a ajuns aseara, la ora 22:40, pe aeroportul din Israel unde a fost așteptat de un oficial al lui Beitar Ierusalim. Fotbalistul, care a fost dat afara de la Viitorul dupa ce Hagi a aflat ca a pariat pe meciul propriei echipe (detalii AICI), s-a pozat cu mai mulți muncitori…

- Gica Hagi (53 de ani) a dezmintit zvonurile conform carora Ianis Hagi (20 de ani) ar urma sa ajunga la Galatasaray. Fotbalistul de la Viitorul e nascut la Istanbul, iar presa din Turcia a scris despre un posibil transfer al sau, dar "Regele" spune ca nu s-a pus problema plecarii.

- Gica Hagi l-a convins pe Eric de Oliveira (33 de ani) sa revina la Viitorul. Brazilianul a mai evoluat pentru constanteni in sezonul 2017-2018, cand a marcat 7 goluri in 20 de partide. "Eric e un jucator special. E un decar adevarat, cum i-am avut pe Cernat, pe Dica. Omul are talent uriaș!",…

- Gica Hagi a obtinut o victorie importanta impotriva lui Dinamo, scor 4-1, si a recunoscut ca jucatorii sai l-au luat prin surprindere datorita modului in care au jucat, scrie Mediafax.De asemenea, "Regele" a anuntat ca va imbunatati lotul in pauza de iarna, a vorbit despre Ianis Hagi si i-a…

- Cristian Bivolaru, directorul general al celor de la Viitorul, a confirmat oferta pentru Ianis Hagi. "In vara, a fost o oferta concreta din partea celor de la Sevilla. Suma a fost putin mai mare decat cea pe care a plecat la Fiorentina, dar Gica Hagi nu a fost de acord cu ea, asa ca Ianis…

- Ianis Hagi a debutat la echipa naționala in partida caștigata de tricolori cu Lituania, scor 3-0. Fotbalistul de la Viitorul a oferit prima reacție dupa acest meci istoric. "Suntem mulți jucatori de la U21 la naționala. Inseamna ca avem o naționala de valoare, care a scris istorie, pentru ca ne-am…

- Dupa ce au obținut calificarea la Campionatul European de tineret de anul viitor, tricolorii U21 întâlnesc într-un meci amical Belgia, echipa calificata și ea la turneul final. Lotul convocat de selecționerul Mirel Radoi: Portari: Ionuț Radu (Genoa FC/Italia), Catalin…