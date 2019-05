I-au luat o mie de euro și duși au fost! Femeie din Uriu, înșelată de doi mureșeni O femeie din localitatea Uriu a fost inșelata de doi mureșeni, dupa ce le-a platit 1.000 de euro pentru efectuarea unor lucrari de construcție. Dupa ce barbații s-au vazut cu banii in mana, s-au facut nevazuți. Femeia a fost nevoita sa anunțe poliția și a reușit sa iși mai recupereze doar 60% din bani. Doi barbați din județul Mureș au reușit sa o duca de nas pe o femeie din localitatea Uriu. Cei doi i-au promis acesteia ca ii efectueaza o serie de lucrari de construcții, insa au pretins un avans de 1.000 de euro. Și femeia le-a dat. Numai ca barbații s-au facut nevazuți și nu au mai putut fi contactați.… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

