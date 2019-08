Stiri pe aceeasi tema

- 90 de ani se implinesc, maine, de la masacrul care a indoliat mina Lupeni. Greva minerilor din Lupeni a avut loc in august 1929, ca rezultat al eșecului unor indelungate negocieri legate de salarizare și condiții de munca. Aproximativ 6000 de muncitori au fost implicați in protestul provocat de salariile…

- Miron Cozma va organiza azi un mars si un miting la Lupeni, in Valea Jiului, ocazie cu care va cere reabilitarea minerilor ucisi in revoltele din 1929, alaturi de el urmand sa fie si Constantin Cretan. Liga Miron Cozma anuntase initial ca liderii sai...

- Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroșani, cere demisia Ecaterinei Andronescu, ministrul Educației. Primarul este nemulțumit de faptul ca cel mai bun liceu din județul Hunedoara, Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani, va ramane fara o clasa de matematica-informatica, in urma reformei…

- Tanarul fotograf Sergiu Vințan și-a propus sa aduca in fața concitadinilor sai din Vulcan, prin intermediul unei inedite expoziții de fotografie, un alt tip de argumentație pentru dorința noastra de a fi europeni. Expoziția are o denumire sugestiva – “Impreuna in Europa”, iar tanarul…

- Multe imobile din localitațile Lupeni și Vulcan, din Valea Jiului, au fost afectate de inundații ieri seara. Apa a intrat in peste 60 de gospodarii. Un om care locuia in subsolul unui bloc din Lupeni a murit dupa ce apa a intrat in imobil. Omul s-a electrocutat, a informat stirileprotv.ro. „In subsolul…

- Peste 60 de curti si subsoluri de locuinte au fost inundate in noaptea de marti spre miercuri in orasele Lupeni si Vulcan, din Valea Jiului, in urma ploilor puternice cazute in partea de sud a judetului Hunedoara si a scurgerilor de pe versanti care au ajuns pe strazile din cele doua localitati,…

- "Asteptam o hotarare, un act normativ. Suntem in discutii, si Consiliul Judetean, de a prelua Termocentrala Mintia. Nu pot sa va spun ce se va intampla. Asteptam actul normativ, dar toata lumea este orientata spre a eficientiza si salva Termocentrala Mintia", a declarat presedintele CJ Hunedoara,…

- Studiul care vizeaza amanarea inchiderii minelor Lupeni și Lonea din cadrul Complexului Energetic Hunedoara va fi prezentat, astazi, oficialilor europeni. Firma poloneza GIG, cea agreata de europeni, va prezenta astazi recomandarile ca privind inchiderea minelor Lupeni și Lonea sa se realizeze intr-o…