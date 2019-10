Stiri pe aceeasi tema

- In data de 09.09.2019 echipajul de scafandri ISU Hunedoara a fost solicitat sa participe la o intervenție de salvare pe canalul Dunare-Marea Neagra, in localitatea Agigea. Pompierii hunedoreni au participat la intervenție alaturi de scafandri din Constanța, ISU Arad, ISU Suceava si ISU Sibiu in zona…

- Jandarmii montani din Bușteni au intervenit, duminica la pranz, pentru salvarea a patru persoane care au ramas blocate intr-o zona muntoasa."In data de 25.08.2019, in jurul orei 12.50 in urma unui apel primit prin SNUAU 112, o patrula din cadrul IJJ Prahova, Postul de Jandarmi Montani Bușteni…

- Autoritațile județene anunța ca drumul spre Poiana Pelegii se redeschide circulației. Este una din cele mai cautate destinații din județul Hunedoara. Vor fi însa impuse anumite restricții de circulație

- Un paznic al sitului arheologic Sarmisegetusa Regia din județul Hunedoara a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, joi, in timpul unei furtuni. Cele trei persoane au fost lovite de trasnet. Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din localitatea Bucium, angajat la paza sitului arheologic Sarmizegetusa…

- Doi turiști care se aflau in drumeție in zona Cetațile Ponorului și s-au ratacit din cauza ceții dense, au solicitat ajutor prin apel la 112. In ajutorul lor au plecat jandarmii montani, care i-au sprijinit sa ajunga in siguranța in zona unde și-au lasat autovehiculul. „Va rog sa ne ajutați pentru ca…

- Doua zile s-a lucrat la un exercițiu de intervenție la o situație complexa de urgența, care a vizat salvarea de vieți omenești și a mediului inconjurator. Marți și miercuri, pompierii bihoreni au derulat astfel un exercitiu de cooperare cu forțe și mijloace in teren, care a presupus stingerea…