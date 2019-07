Hoți prinși în flagrant, pe autostrada A1 Patru tineri, cu varste cuprinse intre 21 și 27 de ani, au fost prinși, in noaptea de luni spre marți, cand incercau sa fure dintr-un camion, intr-o parcare de pe autostrada A1 Timișoara – Lugoj, in zona localitații Recaș. La acțiunea de capturare a celor patru tineri, care ar mai fi comis și alte furturi din camioane, au participat polițiști din Faget, Recaș și Belinț. Pentru prinderea hoților, unul dintre polițiști a facut uz de arma și a tras un foc de avertisment. Cei patru tineri sunt cercetați insa… in stare de libertate, pentru tentativa de furt calificat… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

