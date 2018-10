Horoscop zilnic LUNI 22 OCTOMBRIE 2018. Mistere aduse de Pluto în viaţa ta! Astazi, saptamana incepe cu un tranzit puternic: Mercur, planeta comunicarii si gandurilor, este in sextil cu Pluto, micul astru al viselor, imaginatiei si transformarilor noastre. Pluto a fost retrograd 5 luni si a revenit in miscare directa la finele lunii septembrie. Mercur sextil cu Pluto adauga adancime si intensitate la ce gandesti si ce rostesti. Subiecte mai serioase sau misterioase iti vor captiva atentia, deci studiaza si cerceteaza. Mintea poate descoperi secrete adanci. Subiecte precum psihologia, astrologia sau orice implica un mister vor fi mult mai captivante acum. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Aceste trei zile sunt marcate de cele doua evenimente astrale: Vineri 19 octombrie 2018 are loc un dublu tranzit pentru Mercur : pe de-o parte Mercur va fi in trigon cu Neptun, pe de alta va fi in cuadratura cu Marte. Facem balet intre doua energii total opuse ! Luna este in visatorul Pesti.…

- Acum, Venus planeta relatiilor, iubirii si armoniei este retrograd in Scorpion pana la finele lunii octombrie, iar Mercur, planeta gandurilor si comunicarii, este tot in Scorpion, tot pana pe 31 octombrie. Ultima saptamana traita sub armonia zodiei Balantei incepe frumos.Luni…

- Cuvintele sunt folosite uneori ca sa evidentieze adevaruri, chiar daca socheaza. Ambele situatii sunt reale azi, cu Mercur in Scorpion si in opozitie cu Uranus. Cumva lumea ta s-a golit brusc de vorbe frumoase si amabile ? De politete? Poti auzi numai adevarul de la un nebun si sa fie suficient…

- Bun venit intr-o noua saptamana, ultima saptamana intreaga inclusa in luna august si cea in care Soarele se muta in zodia Fecioarei si o data cu el si noi. Ni se schimba energia activa, preocuparile si starea de spirit, adaptandu-se influentei harnicei si responsabilei Fecioare. Sa nu te miri daca…

- Mercur iese maine din retrograd. Iar Venus se afla acum in cel mai indepartat punct posibil fata de Soarele in jurul caruia se invarte. Venus exploreaza Universul aproape de una singura, urmand ca dupa ce a ajuns in acest punct indepartat si prezinta cea mai mare elongatie, sa isi incetineasca…