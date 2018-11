Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru LUNI 19 NOIEMBRIE 2018. Start în forţă! Luna este acum in Berbec si nimic nu pare sa ne tina inapoi. Daca avem ceva ferm in cap, cu greu vedem altceva in afara acelei idei. Deci, ce este ? Care iti este dorinta ? Mercur e proaspat retrograd, deci nu actiona impulsiv, mai ales cu Venus care isi cauta directia dupa ce a iesit si ea din retrograd acum cateva zile. Este un timp major de tranzitie pentru toate semnele zodiacale. Lucrurile se precipita si poti simti efectul unor schimbari pozitive in viata. Insa incearca ca doar sa te joci cu ideile si sa nu iti epuizezi toate gloantele pe actiuni acum. Acestui context general astral… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

