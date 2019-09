HOROSCOP URANIA 7-13 septembrie 2019. Karma îşi întoarce faţa către zodii. Cine va avea o recoltă bogată în portofel BERBEC In prima parte a zilei de 7 septembrie, posibile conexiuni cu persoane și instituții din strainatate; unele pot fi pur personale (rude, prieteni), altele pot imbraca un caracter oficial. Dorința de a calatori ii poate face pe unii sa faca planuri in vederea unei deplasari dincolo de granițele țarii. Intre 7 septembrie, dupa ora 13.38, și inceputul zilei de 10 septembrie, ascensiune anevoioasa pentru cei tineri, probleme in menținerea echilibrului intr-un colectiv condus de un Berbec, mai ales daca acesta nu se apropie de 60 de ani, motiv pentru care intre el și subalterni,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare vineri, Urania iți spune de ce trebuie sa te ferești in saptamana care urmeaza, ce probleme medicale pot sa apara și ce șanse ai sa te imbogațești. BERBEC Intre 31 august și inceputul zilei de 1 septembrie, etapa a harniciei, a datoriilor de serviciu, poate mai multe decat…

- Intre 31 august și inceputul zilei de 1 septembrie, etapa a harniciei, a datoriilor de serviciu, poate mai multe decat in alte dați, ce trebuie sa fie rezolvate. Posibile discuții pe teme de munca (program, atribuții, orar, termene de predare), efort de reglementare a unui regim de munca, in indiferent…

- Luna in Berbec este Luna inceputurilor. Ea adauga culoare si stralucire vietii. Poti simti ca totul are o viteza mult mai mare. Fa actiuni pozitive si bucura-te de calatorie! Sunt zile pline de vitalitate in care vezi ce este esential pentru inima ta si simti ca esti de neoprit in a obtine. Desi e final…

- Horoscop 2 iulie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 2 iulie 2019 - Berbec: Este o zi care iți ofera ocazia de a reveni la o vitalitate mai buna, la preocupari care te inspira sa te apropii de ce e frumos și bun in viața ta. Horoscop 2 iulie 2019 - Taur: Este posibil sa te framante…

- Horoscop 1 iulie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 1 iulie 2019 - Berbec: Poate fi o zi tensionata, daca vei insista cu propriile pareri, cu propria viziune, de la care cei din jur nu au voie sa se abata, orice ar fi. Horoscop 1 iulie 2019 - Taur: Chiar daca sunt destule situațiile…

- Horoscop 27 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 27 iunie 2019 - Berbec: Incepe sa conteze din ce in ce mai mult ce simți, ce iți aduce bucurie și iți lumineaza viața. Cei dragi cu nevoile lor vor trece in prim planul atenției tale. Horoscop 27 iunie 2019 - Taur: Te intorci…

- Horoscop 26 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 26 iunie 2019 - Berbec: Ai șansa de a ajunge la o ințelegere cu o persoana care te poate ajuta sa faci un pas inainte, sa te apropii de realizarea unui plan de viitor. Vor exista și unele condiții. Horoscop 26 iunie 2019 -…

- Horoscop 24 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 24 iunie 2019 - Berbec: Ai in fața o zi care te ispitește sa te lași in voia unor ganduri negre, sa le permiți unor dezamagiri, mai mult sau mai puțin reale, sa devina mai mari decat ar merita sa fie. Horoscop 24 iunie 2019…