HOROSCOP Mihai VOROPCHIEVICI. Zilele norocose ale lunii pentru fiecare zodie HOROSCOP BERBEC: Sunt foarte norocoși in luna iulie, dar nu exceleaza neaparat la capitolul bani. Zile norocoase: 17 și 24 iulie. HOROSCOP TAUR: Stau bine pe toate planurile. Taurii singuri ar putea sa intalneasca o persoana care sa le dirijeze viața spre un curs mai diferit. Zile norocoase: 27 și 29 iulie.



HOROSCOP GEMENI: Stau mai prost la capitolul dragoste. Tot cauta și nu gasesc ce vor. Iși pot gasi iubirea pe 10 iulie. Zile norocoase: 19 și 28 iulie. HOROSCOP RAC: Au o luna cu numeroase surprize, mai ales din partea partenerului. Zile norocoase 12 și 21 iulie. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP BERBEC: Berbecul intra in atenția forței divine și este protejat din toate punctele de vedere. HOROSCOP TAUR: Este intr-o saptamana in care e pe o pojghița de gheața foarte subțire. Trebuie sa aiba grija ce hotarare ia, cum acționeaza și pe cine deranjeaza. HOROSCOP GEMENI:…

- Zile norocoase pentru casatorie: 2, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 28, 29, 30Zile norocoase pentru calatorii: 2, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 18, 21, 24, 27, 28, 30Zile norocoase pentru inaugurari: 5, 10, 16, 22, 28, 30Zile norocoase pentru intalniri cu rudele și prietenii:3, 12, 15, 18, 22,

- HOROSCOP. Pești, Varsatorii, Balanțele și Gemenii e posibil sa spuna ca nu vor sa faca asta, scrie antena3.ro. Citeste si Zodia uimita la final de mai. Ce i se pregateste. Nu se astepta HOROSCOP. Pentru Sagetatori, Fecioare, Tauri și Raci pare ca o provocare și vor fi gata de atac oricand…

- HOROSCOP. Berbecii, Gemenii, Racii și Peștii, cel mai probabil, iți vor spune sa-i privești in timp ce iși vor duce la indeplinire visul, chiar daca poate pe moment i-ar putea descuraja puțin, scrie antena3.ro. De asemenea, ar putea sa-ți aduca aminte ca nici nu ți-au cerut parerea. Citeste…

- HOROSCOP BERBEC Se pregatesc de calatorie și bagaje. Astrele anunța o calatorie in scop personal sau de serviciu. HOROSCOP TAUR Acesta are o saptamana benefica . Se produce un salt rapid și calitativ in existența lor. HOROSCOP GEMENI Nativii zodiei gemeni au intrat in coada de pește.Trebuie…

- HOROSCOP Rac - dragostea care o arata pentru casa, camin, lucrurile care ii inconjoara sunt uimitoare. Cu toate acestea, au o doza de reticența. Nu dau tot. Iși motiveaza hotararile. Ei pastreaza secretul unei iubiri dar și distanța. Oamenii nu trebuie sa aiba o aventura cu acest nativ. Racii…

- HOROSCOP BERBEC. A decis ca in luna mai poate sa inceapa o viața noua. Un fel de revigorare in toate planurile. HOROSCOP TAUR. Intra intr-o saptamana de protecție totala impotriva tuturor forțelor din exterior. Se pare ca a suparat pe cineva care s-a uitat urat la el, dar vine forța divina. …

- HOROSCOP Berbec - este sfatuit sa dea la o parte toate grijile, toate fricile și sa se pregateasca pentru o saptamana extraordinara. HOROSCOP Taur - are doua opțiuni. Ori schimba serviciul, ori din casa. Vrea sa plece o perioada. HOROSCOP Gemeni - sunt sfatuiți sa abordeze in alt mod…