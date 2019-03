Horoscop, miercuri, 13 martie, 2019

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP BERBEC: Are o luna plina de belșug. In luna martie, visele Berbecilor se vor implini. E o luna și de procreere, dar și de belșug. HOROSCOP TAUR: Taurii au luna martie la dispoziție sa inceapa o viața noua. O revigorare și renaștere in toate cele trei planuri, disponibilitaților fizice,…

- Horoscop. Balanțele dau piept cu un hop in planurile lor care incetinesc evolutia lor pe mai departe. Pentru Pești, mama e cel mai important om din viata lor in acest moment, si relatia cu ea le cere cea mai mare atentie.

- BERBECViața sentimentala nu va fi in regula, daca va priviți partenerul ca pe un adversar. Incercați sa gestionați mai eficient banii. TAURSe vor reinnoi legaturile cu persoane din trecut, care se vor dovedi foarte folositoare in prezent.

- Horoscop. Balanțele abordeaza o atitudine care nu li se potrivesc si care nu lasa o impresie prea buna despre aceștia. Scorpionii nu ar fi bine sa fie atat de siguri ca un lucru, odata ajuns pe un teren aparent stabil, se va mentine asa multa vreme.

- Horoscop. Peștii sunt stresați, dar nu cumva exagereaza gravitatea unor lucruri? Balanțele au incredere deplina in drumul lor, sa-șin spuna cu tarie ca duce numai spre acel succes la care visaza si ai sa vezi ca asa va fi.

- Horoscop marți 25 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop marți 25 decembrie 2018 – Berbec: Ești tentat sa ii respingi pe cei care nu s-au ridicat la inalțimea pretențiilor tale, chiar daca sunt prieteni buni, rude sau chiar persoane foarte dragi. Horoscop…

- Anul 2019 este plin de surprize pentru majoritatea zodiilor, multe au noroc in dragoste iar altele au noroc la capitolul financiar, toate au parte de schimbari și situații interesante care le vor schimba modul in care privesc viața. Ce se intampla cu Balanțele:

- Horoscop 16 decembrie 2018. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 16 decembrie 2018 – Berbec: Ai parte de o zi pe gustul tau, dinamica și presarata cu momente in care vei reuși sa revii la optimismul care te caracterizeaza și fara de care nu poți funcționa optim. Horoscop 16 decembrie…