Horoscop eveniment: Impulsivul MARTE intra in visatorul PESTI pana la ANUL NOU! Ce vei FACE in functie de ZODIE

- Saptamana incepe cu un ton cu adevarat romantic din pricina trigonului format de Soare cu Neptun in Pesti… dar totul se schimba … dupa numai cateva ore de visat cu ochii deschisi, lumea reala isi intoarce fata spre noi!Asta se intampla pentru ca Uranus, marele rebel si imprevizibil, aflat retrograd…

- Ieri a fost o zi mare din punct de vedere astral : Venus retrograd a ajuns in Balanta, iar Mercur, planeta comunicarii a intrat in Sagetator.Venus retrograd in Balanta va tine pana pe 15 noiembrie si avem acum ocazia sa revenim la adevarata armonie in relatie, daca am reusit sa dam la o…

- HOROSCOP MINERVA NOIEMBRIE 2018. Berbec: Au trigon in semne de foc, au foarte multa energie, problema este daca va sti sa gestioneze aceasta energie? Pentru ca sunt vizate drumurile lungi, este vizat comertul exterior, sunt vizate studiile superioare, credinta, nevoia de a se exprima pe sine. Nodul…

- In noiembrie avem Luna Noua in Scorpion pe data de 7, Luna Plina in Gemeni pe 23, Mercur isi incepe mersul retrograd in Sagetator din 17 noiembrie, Venus este retrograda pana pe 16, Uranus retrogradeaza si el in Taur din 6 noiembrie. Pe langa toate aceste schimbari cu impact mai mic sau mai mare…

- Ele predispun si ne ofera o energie specifica fiecarui tranzit. Fiecare tranzit poate lucra in favoarea noastra, daca alegem sa urmarim ce aduce si sa ne aliniem cu acea energie, in loc sa actionam in opozitie cu ea. Horoscopul zilnic prezinta mereu care este energia dominanta a zilei; tinand cont…