Horatiu Florescu, Knight Frank: Cladirile de spatii de birouri care se dezvolta acum in centrul Capitalei vor crea "povestile de succes" din urmatorii ani

- Doi oameni au ajuns la spital, dupa ce doua masini s-au ciocnit, noaptea trecuta, in Capitala. Accidentul s-a produs la intersecția strazilor Kogalniceanu si Pușkin. Victimele sunt pasagerii unuia dintre automobile si s-au ales cu rani grave la picioare.

- Circulația autovehiculelor incadrate in clasa de poluare 1 si 2 va fi interzisa prin centrul Bucureștiului, incepand din 15 martie 2019, potrivit unui proiect de hotarare inspirat din modelul altor capitale europene. Mai mult, in proiectul de hotarare initiat de consilierul municipal Lucian Iliescu…

- Odata cu extinderea Capitalei, dezvoltarea noilor poli de spatii de birouri din nord si, mult mai recent, in nord-vestul si vestul orasului, o parte dintre fostele platforme industriale din aceste zone au capatat un amplasament foarte bun si au devenit...

- Skanska, unul dintre cei mai importanti dezvoltatori de spatii de birouri din Romania, a inaugurat Campus 6.1, prima cladire de spatii de birouri din cadrul Campus 6, proiect care marcheaza extinderea Skanska Romania in zona de Centru-Vest a Capitalei....

- Stocul de spatii de birouri moderne ar putea ajunge la 6 milioane de metri patrati in urmatorii zece ani in conditiile in care in momentul de fata atat Capitala cat si celelalte orase regionale prezinta un grad scazut de dezvoltare raportat la populatie si la celelalte tari din regiune, dar si pe fondul…

- Mai multi soferi au ajuns cu masina intr-o groapa de pe strada Alexei Mateevici din Capitala. Asfaltul s-a surpat chiar in mijlocul dumului, la intersectia cu strada Banulescu-Bodoni.Rand pe rand, conducatorii auto au fost prinsi in capcana.

- Numarul angajatilor din cladirile moderne de spatii de birouri (de tip A si B) din Capitala ar putea urca la 270.000 de persoane pana la finalul acestui an, potrivit unei estimari realizate de catre compania de consultanta imobiliara Cushman &...

- Numarul de angajati din cladirile de birouri clasa A si B din Capitala a ajuns la aproximativ 253.000 de angajati la finalul primului semestru din 2018, o crestere usoara cu 3.000, comparativ cu finalul anului precedent, conform unei analize Cushman & Wakefield Echinox. Ţinând cont de…