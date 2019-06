Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt responsabil al guvernului din Hong Kong a avertizat miercuri protestatarii sa se disperseze din centrul metropolei si sa respecte legea, aceasta fiind prima reactie oficiala dupa ce parlamentul local a decis miercuri, pe fondul demonstratiilor de amploare, sa amane dezbaterea in a doua lectura…

- Doar cateva zeci de persoane au fost prezente la primul miting organizat de PSD Vaslui in campania pentru alegerile europarlamentare. Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu i-a apostrofat pe vasluieni cerandu-le ”sa iasa din letargie”.

- CSM Rm. Sarat – SCM Gloria Buzau 1-1 (1-1) Etapa a 24-a a programat penultimul derby judetean al Ligii a 3-a, la Rm. Sarat, acolo unde CSM a primit vizita liderei seriei, SCM Gloria Buzau. Stari de spirit total opuse in cele doua tabere inaintea meciului, punctele puse in joc fiind extrem de importante…

- Consilierul local independent Cristian Ghingheș propune o scurtatura pentru pietoni și bicicliști din Bacau spre Letea Veche, pe la Insula de Agrement, pentru un acces mai ușor spre estul orașului. Investiția apare in Planul de Mobilitate Urbana... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un fost politist, sef de post, actualmente consilier local in comuna damboviteana Finta, s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a pozat cu doua arme in mana si cu un mesaj la indreptat impotriva adversarilor politici.

- Voisan Ovidiu Adam, consilier local din comuna Pianu, a fost trimis in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii in forma continuata. Acesta este acuzat ca nu a trecut bunuri mobile si imobile in declaratiile de avere depuse…

- Consilierul local din Aiud, Ionela Danciu, se afla pe lista candidaților partidului PRO Romania, pentru alegerile europarlamentare din acest an. Aceasta ocupa poziția 10 pe lista care va fi depusa la Biroul Electoral Central la ora 11:00. Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat miercuri dimineața…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 20.03.2019 ORA 08 – 21.03.2019 ORA 08 Vremea va fi normala termic. Cerul va fi mai Post-ul METEO: Temperaturi in scadere. Local și temporar va ploua apare prima data in Gazeta Dambovitei .