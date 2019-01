Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a invins echipa Lituaniei cu scorul de 5-4 (1-1, 2-2, 1-1, 1-0), dupa prelungiri, miercuri, la Tallinn (Estonia), la Campionatul Mondial de hochei pe gheata Under-20, Divizia a II-a, Grupa A. Tricolorii au smuls victoria in prelungiri, dupa ce au fost aproape sa obtina toate cele…

- Romania's national team defeated the Spanish team by 3-2, 1-2, 1-0, 1-0, on Monday, in Tallinn (Estonia), at the Ice Hockey World Under-20 Championships, 2nd Division, Group A.They scored for Romania: Andrei Filip (18:19), Zsolt Reszegh (33:41) and Eduard Casaneanu (54:36), while for the Iberian…

- Selectionata Spaniei, campioana europeana en titre, a invins echipa Islandei cu scorul de 32-25, duminica, la Munchen, in Grupa B a Campionatului Mondial de handbal masculin din Germania si Danemarca. Interul Ferran Sole a fost cel mai bun marcator al spaniolilor, cu 5 goluri, iar portarul Rodrigo Corrales…

- Ziua a treia a Campionatului Mondial de handbal masculin a inceput cu o alta mare surpriza. Chile a invins Austria cu 32-24, intr-un meci din Grupa C desfasurat la Herning, la numai doua zile dupa ce a pierdut cu Danemarca la o diferenta de 23 de goluri, 16-39.

- La putin timp dupa Angola – Qatar 24-23, in grupa D a Campionatului Mondial de handbal masculin s-a produs si a doua mare surpriza. Ungaria nu a putut sa invinga Argentina, scor final 25-25, desi a condus cu 13-10 la pauza, scrie Mediafax.Croatia a invins Islanda cu 31-27 in Grupa B, in timp…

- Dupa Turcia – Suedia 0-1, decis dintr-un penalty corect acordat de Istvan Kovacs, antrenorul Mircea Lucescu, 73 de ani, selecționerul ”ienicerilor”, are probleme cu presa și cu suporterii, care ii cer demisia. Intr-o discuție purtata cu jurnalistul Daniel Nanu in barul hotelului Ramada Plaza din Kony,…

- Nationala de hochei pe gheata a Romaniei a fost invinsa de echipa secunda a Letoniei cu scorul de 2-1 (0-0, 2-1, 0-0), sambata, intr-un meci din Grupa B a turneului Baltic Cup Challenge, care are loc la Vilnius (Lituania). Balazs Peter a marcat golul Romaniei, dupa ce balticii punctasera…