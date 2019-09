H&M își revine din căderea din anii trecuți și raportează cele mai bune vânzări din ultimii trei ani H&M iși revine din caderea din anii trecuți și raporteaza cele mai bune vanzari din ultimii trei ani Hennes & Mauritz (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, a raportat luni cel mai semnificativ avans al vanzarilor din ultimii trei ani si a anuntat ca vanzarile colectiei sale de vara au debutat foarte bine, scrie Bloomberg. Vânzările înaintea fluctuaţiilor de curs valutar au urcat cu 8% în perioada iunie - august 2019, al cincilea trimestru consecutiv de creştere. Este cel mai semnificativ avans din trimestrul trei din 2016. "Succesul… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

