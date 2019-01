Helmut Duckadam, după declarațiile lui Tusk: Nu am visat vreodată la așa ceva ”Dar episodul care mi s-a intiparit cel mai bine in memorie a fost finala Cupei Campionilor Europei la fotbal de la Sevilia, din 1986, cand Steaua Bucuresti a invins FC Barcelona. Si as vrea sa fac un apel la toti romanii sa apere, in Romania si in Europa, fundamentele civilizatiei noastre politice - libertatea, integritatea, respectarea adevarului in viata publica, statul de drept si Constitutia. Sa le apere cu aceeasi hotarare cu care Helmuth Duckadam a aparat acele patru penalty-uri la rand. Atunci si mie mi s-a parut imposibil, dar el a reusit. Si voi veti reusi. Pe aceasta cale, va asigur… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Helmuth Duckadam, președintele de imagine al Stelei, s-a declarat emoționat dupa ce Donald Tusk l-a pomenit in discursul ținut azi, la Ateneul Roman, la ceremonia in care Romania a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene. „Am vazut cu familia evenimentul. Am fost surprins pe finalul discursului,…

- Oamenii care au participat la protest considera ca trebuie sa faca ceva ieșit din comun pentru a atrage atenția. Dacian Cioloș, avand invitație ca toți foștii premieri, sa mearga la ceremonie, nu avea ce sa caute la protest. Daca voia sa se planga de guvernarea PSD-ALDE, putea sa dea un telefon la…

- Donald Tusk a menționat, joi seara, marii sportivi ai Romaniei, la ceremonia de deschidere a președinției Consiliului UE, cerandu-le romanilor sa apere valorile democratice așa cum fostul portar al Stelei, Helmuth Duckadam, a aparat cele patru penalty-uri in 1986, la Sevilla.

- Helmuth Duckadam a devenit bunic! Pentru a patra oara! (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Brigitte, fiica din prima casatorie a “Eroului de la Sevilla”, a nascut, in noiembrie, un baiețel. Președintele de imagine al FCSB-ului este copleșit de emoții și mandru cat cuprinde. CANCAN.RO,…

- "Este un protest la care rezoneaza, totusi, mai multi francezi, nu este vorba despre o minoritate. Dincolo de violențe, acest protest arata ruptura dintre Macron si francezi. Cu alte cuvinte, ce s-a intamplat in Franta cu Macron reflecta ce s-a intamplat cu Cioloș si cu tehnocratii. Este un semnal…

- Helmuth Duckadam, eroul Stelei de la Sevilla, este un barbat implinit. Alaturi de soția și fiica formeaza o familie fericita. Soția fostului portar a facut dezvaluiri despre relația lor, la „Prietenii de la 11”.

- Proiectul implementat de Gheorghe Hagi la Viitorul a atras atenția și marilor forțe din Europa. O echipa a postului Barcelona TV, care aparține de clubul catalan, a vizitat in aceasta dimineața baza sportiva a lui Hagi, informeaza site-ul oficial al Academiei. "Regele" a discutat cu reprezentanții…

- Primaria Strasbourgului a lipit in aceasta saptamana circa o suta de afise in oras in care este prezentat chipul presedintelui american Donald Trump partial mascat de simbolurile europene pentru a-i incuraja pe alegatori sa voteze la scrutinul european din luna mai, relateaza AFP. Sloganul acestei…