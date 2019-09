Stiri pe aceeasi tema

- China l-a convocat miercuri pe ambasadorul Germaniei la Beijing și a avertizat ca relațiile dintre cele doua țari risca sa fie afectate dupa ce ministrul german de Externe, Heiko Maas, a avut o intalnire saptamana aceasta cu Joshua Wong, unul din liderii protestelor din Hong Kong, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Dupa ce protestatarii au marsaluit duminica spre Consulatul american, unde au cerut presedintelui Donald Trump sa elibereze Hong Kong-ul, politia a intervenit in forta in zona comerciala Causeway Bay. Activistii au ridicat baricade, au spart geamuri, incendiat mobilier urban si au vandalizat statia…

- Mii de protestatari au manifestat pasnici sambata, in Hong Kong, in ciuda ploii si arestarii unor activisti pentru democratie, relateaza Reuters. Dupa arestarile de vineri, organizatorii protestelor au anuntat ca renunta la manifestatia de amploare planificata pentru sambata. Politia era…

- Organizatorii unei demonstratii de masa anuntate pentru sambata in Hong Kong au anulat vineri evenimentul in urma arestarii a doi proeminenti activisti pro-democratie, relateaza dpa. Frontul Civil pentru Drepturile Omului a anuntat anularea protestului dupa ce nu a reusit sa castige apelul impotriva…

- Ministrul de externe britanic Dominic Raab a facut joi noi presiuni asupra Uniunii Europene pentru a amenda termenii acordului de Brexit, afirmand ca Bruxellesul va trebui sa-si asume responsabilitatea pentru o iesirea fara acord a Marii Britanii daca nu este pregatit sa accepte compromisuri, relateaza…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut iertare polonezilor pentru atrocitatile suferite de tara lor in timpul celui de-al doilea razboi mondial, intr-un discurs rostit in capitala poloneza la comemorarea revoltei din Varsovia din 1944, transmite dpa.

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat, joi, ca nu si-a exprimat sustinerea fata de protestele violente din Hong Kong dupa ce presa de stat din China a acuzat guvernele occidentale ca se amesteca in problemele interne ale tarii, relateaza Reuters potrivit news.ro„Sa fiu clar.…

- Peste 1.000 de persoane, majoritatea studenti imbracati in negru, s-au adunat in fata cladirilor guvernamentale in Hong Kong vineri pentru a protesta fata de un controversat proiect de lege care ar permite extradarea infractorilor in China, relateaza Reuters potrivit news.ro.Activistii au cerut…