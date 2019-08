Stiri pe aceeasi tema

- SCM Ramnicu Valcea a castigat turneul feminin de handbal Cupa Valcii, sambata, in Sala Sporturilor ''Traian'' din Ramnicu Valcea, in ciuda infrangerii din ultima partida, 25-28 (14-15) cu Corona Brasov.Irina Glibko a marcat 8 goluri pentru campioana en titre a Romaniei, Elghaoui 5, A. Gonzalez 5, Liscevic…

- SCM Craiova a terminat pe locul al doilea in turneul de la Valcea, dupa victoria de sambata impotriva celor de la HC Zalau, scor 26-23. In precedentele jocuri, elevele lui Bogdan Burcea au inregistrat o victorie (Corona Brașov) și o infrangere (SCM Rm. Valcea). SCM Craiova: Curmenț, Dzhukeva, Chetraru,…

- SCM Rm. Valcea a pierdut ultima partida de la „Cupa Valcii", 25-28 cu Corona Brașov. Probleme mari pentru echipa lui Florentin Pera, mai ales in faza de aparare. Corona Brașov a terminat pe ultimul loc turneul amical susținut de la Rm. Valcea, dar echipa pregatita de fostul portar Ion Craciun se poate…

- Kristina Liscevic, 29 de ani, centrul „naționalei" Serbiei, a debutat vineri, la Rm. Valcea, in tricoul cu numarul 71 al campioanei Romaniei. SCM a invins-o pe HC Zalau cu 32-25, intr-un meci contand pentru „Cupa Valcii". Ea nu a apucat sa joace pana acum pentru ca s-a accidentat in perioada de pregatire.…

- Echipa de handbal Corona Brasov va participa, vineri si sambata, la un turneu amical al Ramnicu Valcea, alaturi de SCM Craiova, HC Zalau si echipa gazda SCM Ramnicu Valcea. Daca la turneul de la Brasov, staff-ul echipei Corona a vrut sa vada mai mult faza de aparare, in acest turneu antrenorul Ion Craciun…

- SCM Rm. Valcea, SCM Craiova și Corona Brașov se intalnesc in cel mai tare turneu al verii. Echipa lui Gheorghe Tadici, HC Zalau, intregește patrulaterul de la Rm. Valcea. Cel mai tare turneu de pregatire care se va disputa in Romania in aceasta vara va avea loc la Rm. Valcea și va aduna la start trei…

- Echipa de handbal Corona Brasov va incepe la finalul acestei saptamani seria meciurilor amicale. Formatia brasoveana va juca doua partide, la Brasov in compania formatiei CSM Unirea Slobozia. Vineri, primul meci se va disputa la ora 17.00, urmand ca cea de-a doua partida sa se dispute sambata de la…

- HC Zalau si-a asigurat locul sapte in Liga Nationala dupa victoria obtinuta duminica, pe teren propriu, impotriva celor de la Minaur Baia Mare, indiferent de rezultatele din ultima etapa, programata la finalul acestei saptamani. Jucatoarele conduse de Gheorghe Tadici vor evolua sambata pe terenul echipei…