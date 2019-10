Handbalistele de la Minaur au urcat pe podium dupa victoria de la Bistrita

Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Handbal a anuntat lotul de 21 de jucatoare pentru primele doua meciuri din preliminariile Campionatului European din 2020. Intre jucatoarele convocate de Tomas Ryde se numara si Cristina Neagu, ea urmand a reveni, astfel, dupa 9 luni de la ruptura de ligament incrucisat anterior…

- Cristina Neagu a suferit o ruptura de ligamente la genunchiul drept in decembrie 2018. Intre jucatoarele convocate de Tomas Ryde se numara si Cristina Neagu, ea urmand a reveni, astfel, dupa 9 luni de la ruptura de ligament incrucisat anterior la genunchiul drept, in meciul cu Ungaria, de…

- Sambata seara, sala sporturilor “Horia Demian” a fost gazda partidei dintre CSU Cluj-Napoca si CS Minaur, din cadrul etapei a doua din Liga Florilor. Baimarencele s-au impus cu 23-21 (10-7), dupa un meci echilibrat, dar pe care l-au controlat de la jumatatea primei reprize. O victorie care vine excelent,…

- Handbalul feminin și-a reintrat in drepturi din acest weekend, cand s-au disputat jocurile primei etape din Liga Florilor. O prima etapa inceputa cu o mare surpriza, tanara echipa din Zalau reușind sa se impune la limita in fața echipei CSM București, una dintre favoritele la caștigarea titlului de…

- Vineri si sambata se vor disputa jocurile etapei inaugurale din cadrul campionatului Ligii a III-a, seria 5. CS Minaur este prima care intra in competitie dintre maramuresene, avand meci in deplasare la Sticla Ariesul Turda, vineri. Mai apoi, sambata, ocupanta locului 2 din editia trecuta, ACS Fotbal…

- Natalia Iocsak, cea mai tanara sportiva din drift-ul continental, a avut sambata un ghinion teribil in cadrul Campionatului National de Drift, etapa a treia, pe traseu montan, care are loc la Pojorata, pe TransRarau, una dintre cele mai spectaculoase sosele din tara. Natalia Iocsak a lovit parapetul…

- Romania avea nevoie de o victorie la cinci goluri diferenta pentru a se califica in semifinale in partida cu Ungaria de la turneul final al Campionatului European de handbal Under 19, care are loc la Gyor. N-a obtinut nici victoria, fiind invinsa de selectionata tarii gazda cu 31-21 (12-11), astfel…

- Luni dimineata s-a reunit la stadionul “Viorel Mateianu” lotul echipei de Liga 3, CS Minerul Baia Mare, sub conducerea antrenorilor Dorin Toma, Vlad Ungureanu si Marius Marian. In prima saptamana jucatorii vor efectua un antrenament zilnic, pentru reacomodarea cu efortul, iar pe 15 iulie este prevazuta…