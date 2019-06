Stiri pe aceeasi tema

- Romania U19 participa la sfarșitul acestei saptamani (28-30 iunie) la Scandinavian Open Championship 2019, un turneu amical de pregatire la handbal feminin, la care vor mai fi prezente Norvegia, Danemarca și Suedia. Echipa pregatita de Dragoș Dobrescu, Valeriu Costea și Ildiko Kerekes-Barbu se pregatește…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de echipa Portugaliei cu scorul de 24-19 (11-12), joi, in Sala Dinamo din Bucuresti, in Grupa a 6-a a preliminariilor EURO 2020. Tricolorii, care aveau nevoie de o victorie pentru a pastra sanse de calificare la turneul final,…

- Naționala masculina de handbal susține in aceasta saptamana ultimele meciuri in tentativa de a se califica la Campionatul European din 2020, programat in Austria, Norvegia și Suedia. Romania va infrunta joi, de la ora 18.00, naționala Portugaliei (Sala Dinamo), iar trei zile mai tarziu va evolua pe…

- Romania a inceput drumul spre Campionatul European din 2020, la Stockholm, contra Suediei, unde a pierdut 2-1. Apoi a invins Insulele Feroe, iar vineri a terminat la egalitate in Norvegia. Pentru a se califica la turneul final, Romania trebuie sa incheie Grupa F pe una dintre primele doua poziții. Mai…

- In seara asta, de la ora 22:00, este finala Eurovision 2019. Fara emoții pentru Romania, pentru ca Ester Peony nu s-a calificat in finala. In ultimii 10 ani, Eurovision Song Contest a fost caștigat de Norvegia, Germania, Azerbaidjan, Suedia, Austria, Ucraina, Danemarca, Portugalia și, anul trecut, de…

- Nationala de handbal masculin a României a învins joi, la Târgoviste, reprezentativa similara a Lituaniei, cu scorul de 28-23 (16-13), în cea de-a treia partida din grupa a 6-a preliminara a CE2020, potrivit News.ro. În cealalta partida a grupei se întâlnesc,…