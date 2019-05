Hackerii au furat Bitcoin de zeci de milioane de dolari Atac cibernetic de proportii la Binance, una dintre cele mai mari platforme de tranzactionare din lume – au fost furate criptomonede in valoare de 41 milioane de dolari. Binance a descoperit ca 7.000 de bitcoin au fost furate dintr-un singur portofel, reprezentand aproximativ 2% din portofoliul total de bitcoin al companiei. Hackerii s-au folosit de […] Hackerii au furat Bitcoin de zeci de milioane de dolari is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

