Guvernul rus asaltat de petițiile a sute de mii de femei: Ce au cerut rusoaicele executivului O petitie prin care li se cere autoritatilor o inasprire a legislatiei cu privire la violentele conjugale in Rusia a adunat aproximativ 650.000 de semnaturi luni, cu ajutoru unei vaste campanii-soc pe retele de socializare, relateaza AFP, potrivit news.ro. Aproximativ 12 bloggerite si activiste ruse, urmarite de milioane de persoane pe diverse platforme, au inceput in urma cu zece zile sa posteze, in semn de protest, fotografii in care sunt machiate pentru a sugera hematoame, taieturi si sange si sloganul ”Nu voiam sa mor”. Aceasta campanie, la care au participat numerosi navigatori… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Americanii de la ExxonMobil, care exploreaza perimetrul de mare adancime Neptun din Marea Neagra alaturi de OMV Petrom, au informat reprezentantii Executivului, la sfarsitul saptamanii trecute, ca doresc atragerea unui nou partener in acest proiect, au declarat, luni, pentru AGERPRES, surse guvernamentale."Mai…

- Guvernul a declarat conducta de transport gaze naturale Pojorata - Vatra Dornei proiect de importanta nationala in domeniu, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. 'In sedinta de astazi, Guvernul a aprobat un proiect de hotarare, initiat de Ministerul Economiei, prin…

- Bugetul Ministerului Apelor si Padurilor a fost suplimentat marti cu suma de 194,6 milioane de lei, pentru realizarea, in regim de urgenta, a unor lucrari pentru prevenirea si inlaturarea fenomenelor meteorologice periculoase, calamitatilor naturale, produse de inundatii in perioada februarie - mai,…

- Strategia 5G pentru Romania a fost aprobata, joi, prin Hotarare de Guvern, in sedinta Executivului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, conform unui comunicat al MCSI. "Guvernul isi propune un program ambitios de implementare a noii generatii tehnologice in comunicatiile…

- Guvernul lucreaza la un set de masuri privind imbunatatirea procesului electoral, astfel incat toti cetatenii romani sa isi poata exercita dreptul la vot, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a solicitat Executivului "sa elaboreze urgent"…

- Guvernul a aprobat alocarea de credite de angajament in cuantum de aproximativ 53 de milioane de lei, pentru perioada 2019-2022, in vederea implementarii proiectelor de infrastructura culturala si urbana din cadrul programului cultural national Timisoara Capitala Europeana a Culturii in anul 2021,…

- 'La propunerea MAI, pe ordinea de zi a sedintei de Guvern am avut un proiect de hotarare prin care s-a aprobat scoaterea din Fondul de rezerva a unor locuinte modulare si a unor produse pentru persoanele afectate de fenomene meteo periculoase in judetul Alba. Este vorba despre locuinte modulare,…

- Inflatia a fost de 130.060% in 2018 in Venezuela, unde economia s-a contractat cu 47,6% intre 2013 si 2018, potrivit datelor comunicate marti de Banca centrala a tarii, primele pe care le dezvaluie dupa trei ani. Potrivit Băncii centrale, inflaţia a fost de 274,4% în 2016, 862,6% în…