Guvernul moldovean a decretat doliu national in ziua in care rusii sarbatoresc intrarea cu tancurile in Chisinau

Stiri pe aceeasi tema

- Preconizata vizita a ministrului rus al apararii, Serghei Soigu, la 24 august in Republica Moldova, ocazie cu care are planificata o intrevedere cu omologul sau moldovean Pavel Voicu, nu poate fi considerata oficiala, a declarat miercuri premierul Maia Sandu intr-o sedinta de guvern, atragand atentia…

- Maia Sandu a cerut rechemarea la Chisinau pentru consultari a ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguta, pentru a explica cum a fost organizata aceasta vizita fara a fi anuntat guvernul. Sandu a precizat ca Serghei Soigu poate veni in Republica Moldova ca persoana privata, dar atunci…

- Preconizata vizita a ministrului rus al apararii, Serghei Soigu, la 24 august in Republica Moldova, ocazie cu care are planificata o intrevedere cu omologul sau moldovean Pavel Voicu, nu poate fi considerata oficiala, a declarat miercuri premierul Maia Sandu intr-o sedinta de guvern, atragand atentia…

- Federatia Rusa este un aliat de incredere al Republicii Moldova, l-a asigurat ministrul apararii moldovean Pavel Voicu pe omologul sau rus Serghei Soigu cu ocazia vizitei pe care o efectueaza vineri la Moscova, informeaza postul de televiziune Accent TV din Chisinau (apropiat socialistilor prorusi)…

- 'Rusia este un aliat de incredere al Republicii Moldova. Pentru noi acest lucru este foarte important. Astazi pentru noi este de asemenea foarte important sa ne mentinem stabilitatea, sa intarim relatiile de prietenie cu toate tarile si nu sa fim prieteni cu cineva impotriva altcuiva', a afirmat…

- Ministrul Apararii al Republicii Moldova, Pavel Voicu, a avut o intrevedere vineri, 26 iulie, la Moscova, cu omologul sau rus, Serghei Soigu. In cadrul dialogului au fost discutate perspective colaborarii militare dintre Rusia si Moldova.

- Premierul moldovean Maia Sandu a declarat marti, intr-un interviu pentru Europa Libera, ca - deocamdata - nu are planificata o vizita la Moscova, in timp ce presedintele Igor Dodon a anuntat ca se va deplasa miercuri in capitala rusa, informeaza Radio Chisinau. 'A fost lansata o invitatie.…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut miercuri convorbiri telefonice cu prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, cu viceprim-ministrul moldovean, Andrei Nastase, si cu omologul sau din aceasta tara, Igor Dodon, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, aceste discutii…