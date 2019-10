'Rezolvat'. Așa și-a inceput președintele Klaus Iohannis prima declarație de presa dupa demiterea Guvernului Viorica Dancila prin moțiune de cenzura. Șeful statului a spus ca și-a facut din eliminarea PSD de la guvernare un scop major al mandatului sau. Urmeaza instalarea 'urgenta' a unui nou guvern. Este inca neclar cine merge la Palatul Victoria, care o sa fie premierul și ce masuri va adopta noul cabinet. Declarativ, toate partidele sunt dispuse sa voteze in Parlament un nou cabinet, dar puține iau in calcul sa și intre la guvernare, plus ca fiecare partid are un set de condiții și nimeni…