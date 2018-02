Guvernul carpeste iar revolutia fiscala: Astazi aproba o ordonanta pentru indemnizatia mamelor si concedii medicale

Stiri pe aceeasi tema

- Statele din Europa, in special cele nordice, se intrec in beneficii acordate proaspetelor mame, gasesc solutii pentru cresterea demografiei si pentru bunastarea parintilor, in timp ce in Romania inca stau neatins bani atrasi din fonduri europene pentru achizitia pe obiecte necesare bebelusilor in…

- Revolutia fiscala continua sa faca victime, chiar si dupa ce Guvernul a aprobat o noua Ordonanta care sa repare erorile continute de actul normativ adoptat anul trecut, respectiv OUG 79. Astfel, in prezent, persoanele scutite de impozit pe venit pot incasa acelasi salariu net ca cel de anul trecut…

- Stagiul minim de asigurare pentru concedii medicale și indemnizațiile aferente este de șase luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 158/2005. Pana la 1 ianuarie, el era de o luna, iar creșterea lui…

- Pana la finalul lunii martie, Guvernul promite ca va inapoia sumele datorate celor care au primit mai putini pentru concediile medicale si de maternitate. Situatia a fost cauzata de modificarea cuantumului de contributii sociale datorate, care acum se face in functie de salariul mediu brut. Dupa ce…

- Intr-o Romanie preconizata sa piarda 3-4 milioane de cetateni in urmatoarele decenii, noua legislatie fiscala le pune in dificultate pe o parte dintre viitoarele mamici. Cele care au prestat activitati liberale si au platit contributiile impuse de Stat conform vechilor prevederi fiscale au fost instiintate…

- Potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, angajatii din educatie, aflati in concediu medical, pierd aproximativ 20 la suta din venit, din cauza noii formule de calcul. Cerem Guvernului Romaniei sa intervina de urgenta pentru modificarea acestor prevederi, care lovesc…

- Guvernul nu a prezentat inca o solutie pentru a carpi situatia angajatelor care vor deveni mame si persoanele aflate in concediu medical afectate de revolutia fiscala. Purtatorul de cuvant al Executivului a precizat ca nici nu s-a discutat despre acest lucru in sedinta de astazi.

- Oamenii s-au trezit ca au de achitat sume mult mai mari pentru contributiile sociale. Modul de calcul a fost schimbat prin ordonanta de urgenta. Culmea, ordonanța data pentru a rezolva problema angajatilor cu timp partial de lucru.

- Ordonanța 3 a fost data pentru a mai repara din raul facut celor ce munceau part-time și pentru a asigura venituri la același nivel ca in 2017 celor din IT, cercetatorilor și persoanelor cu dizabilitați. Cu alte cuvinte, pentru a indrepta din efectele adverse ale mutarii contribuțiilor in seama angajatului.…

- Guvernul a luat joi o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat.

- Nu stim cum si-a imaginat Liviu Dragnea ca va fi primit „Experimentul Olguta”. In orice caz, nu cu un val de nemultumiri si refuz aproape in masa. Revolutia fiscala, cum cu mandrie a fost prezentat proiectul legii salarizarii, este un punct de rascruce nu pentru salariatii din Romania, ci schimba intreaga…

- Ministerul Justiției a dat aviz pozitiv, dar cu rezerve, pentru Ordonanța de urgența care ar corecta unele efecte ale „Revoluției fiscale”. Spune ca ordonanța poate fi declarata neconstituționala. Chiar și așa, OUG a fost aprobata in ședința Guvern de astazi. In avizul Ministerului Justiției se arata…

- A fost un intreg scandal odata cu primele salarii incasate de bugetari in 2018. Unii dintre acestia au avut scaderi masive, dar ministrul Muncii a dat vina pe cei care le-au calculat. Lia Olguta Vasilescu spune ca revolutia fiscala si trecerea contributiilor de la angajator la angajat a fost gresit…

- Cu o solutie incropita „pe genunchi”, Guvernul a reusit sa gaseasca o metoda prin care dupa revolutia fiscala sa nu scada lefurile angajatilor din IT, din cercetare-dezvoltare, ale zilierilor si ale persoanelor cu handicap, dar nici cele ale salariatilor care lucreaza in regim part time.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a dat lamuriri referitoare la ordonanța care repara erori din sistemul de salarizare. „Pe ordinea de zi a fost introdusa și adoptata o Ordonanța de Urgența privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariați.…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat ca miercuri au avut loc la minister discuții cu reprezentanții CES referitoare la ordonanța de urgența privind salariile. Ludovic Orban: Incepand de astazi orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul Astfel, Angajatii part-time,…

- Guvernul va adopta joi Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time. Executivul face o noua modificare la Ordonanta de Urgenta privind masurile fiscale. Documentul este deja in dezbatere publica si a fost introdus un nou alineat care prevede ca „La articolul 146, dupa…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. „Intrucat in sectorul bugetar sunt angajati part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori etc., s-a…

- Un avocat sau un notar care a incasat in 2017 venituri de 100.000 de euro platea taxe si contributii de peste 13.000 de euro. Daca acelasi avocat sau notar va incasa 100.000 de euro in 2018, el va plati la stat doar 7.500 de euro, ramanand cu economii de 5.500 de euro, potrivit unui calcul realizat…

- Avocatii si notarii, doua categorii profesionale care obtin venituri din activitati independente si care au un regim special de taxare, sunt printre marii castigatori ai modificarilor fiscale.

- Guvernul incearca sa corecteze o aberatie fiscala cu alta aberatie! Executivul va adopta o ordonanta de urgenta pentru ca angajatii de la stat cu jumatate de norma sa nu mai plateasca taxe si contributii aferente salariului cu norma intreaga. Documentul NU se refera insa si la angajatii din domeniul…

- Gaura este de peste trei ori mai mare daca vorbim de Capitala. Primarii au primit asigurari de la ministrul finantelor ca la prima rectificare bugetara Guvernul le va aloca bani suplimentari astfel încât sa ajunga macar la nivelul anului trecut. Edilii cer în continuare cresterea…

- Guvernul va repara haosul creat de Declarația 600 printr-o noua ordonanța de urgența. Reaminitm, Executivul a amanat pana pe 15 aprilie termenul de depunere a formularului in cauza, insa nu a amanat și termenul privind prima plata, care este 25 aprilie. Libertatea a avertizat inca de saptamana trecuta…

- Guvernul va emite o ordonanta de urgenta care sa specifice faptul ca cei care nu au depus Declaratia 600, ca urmare a amanarii termenului, sunt in continuare asigurati. Vicepremierul Viorel Stefan a declarat pentru Digi24 ca actul normativ va fi emis de Executiv in aceasta saptamana sau saptamana…

- PSD il propune pe Eugen Teodorovici pentru functia de ministru al Finantelor, dupa ce - ca presedinte al Comisiei de buget-finante din Senat - acesta a contestat masurile cuprinse in Ordonanta 79/2017 care au generat „revolutia fiscala” de la 1 ianuarie 2018.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin "politici imprudente si masuri hazardate" si a anuntat ca in acest sens va avea discutii cu Guvernul si va solicita consultari cu cei

- Revoluția fiscala pe care Guvernul a adoptat-o prin Ordonanța de Urgența in noiembrie a intrat in vigoare in prima zi a lui 2018. Conține o serie de masuri, insa multe dintre ele sunt veh...

- Guvernul ar putea amana cu șase luni Revoluția fiscala, potrivit unor surse. Astfel, s-ar putea da o ordonanța de urgența, prin care masurile revoluției fiscale sa intre in vigoare de la 1 iulie,...

- Executivul ar putea da o ordonanța de urgența, joi, prin care masurile revoluției fiscale sa intre in vigoare de la 1 iulie, și nu de la 1 ianuarie, așa cum se știa pana acum. Printre problemele importante pe care le mai are de rezolvat pe ultima suta de metri este cea a facilitatilor fiscale…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr.55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor la 8.500 de lei, potrivit Mediafax. „Indemnizatia…

- Guvernul nu va aproba o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului de procedura penala, surse guvernamentale precizand pentru Mediafax ca exista o cutuma in acest sens ca, daca un proiect de lege se afla in dezbaterea parlamentara, Executivul nu intervine prin OUG.

- Guvernul nu va adopta o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codurilor penale in sensul transpunerii Directivei europene referitoare la prezumtia de nevinovatie, au declarat marti pentru AGERPRES surse guvernamentale. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca Directiva europeana…

- Premierul a promis, dar a uitat. Mihai Tudose spunea în noiembrie ca Executivul va veni cu o Ordonanța de Urgența care sa protejeze salariile din domeniul IT, odata cu trecerea contribuțiilor la angajat. Pierderea poate ajunge pâna la 8% din net.

- Executivul a aprobat, joi, Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii 233/2016 privind parteneriatul public-privat, care permite realizarea unor proiecte de interes national si local, de calitate, pe termen lung, realizate la timp si in bugetul agreat.

- Guvernul se va reuni joi in sedinta saptamanala, pe ordinea de zi aflandu-se proiectul legii manualului scolar. Citeste si: Noi acuzatii dupa crima de la metrou. Politia Capitalei: Nu am fost informati de operatorii 112 Executivul urmeaza sa discute si o ordonanta de urgenta pentru…

- Modificarile fiscale care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie provoaca discrepante semnificative intre salariati si persoane fizice autorizate, se arata intr-un comunicat al EY, remis presei. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 aduce modificări importante în domeniul…

- Companiile fac eforturi sa inteleaga schimbarile fiscale recente din Romania, respectiv cum vor afecta acestea salariile platite angajatilor, a declarat ambasadorul american Hans Klemm. Diplomatul a precizat ca aceleasi eforturi sunt facute si de catre Ambasada SUA la Bucuresti, care este…

- Executivul condus de Mihai Tudose a modificat luna trecuta Codul Fiscal, prin Ordonanța de Urgența, una dintre marile modificari ale „revoluției fiscale” fiind transferul in totalitate de la angajator la angajat a sarcinii fiscale a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale…

- Guvernul a aprobat in sedinta de ieri, 6 decembrie un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar parte din modificarile aduse vizeaza personalul din sistemul santiar, precum si cadrele didactice.

- Guvernul a modificat legea salarizarii bugetarilor prin Ordonanța de Urgența, modificarile vizand sporurile din Sanatate și Educație, dar și personalul care opereaza cu fonduri europene. Concomitent, au fost luate și masuri de economisire. Apare indemnizația de hrana ce poate fi de peste 30% din salariu…

- Deputatul PNL de Alba Claudiu Racuci atrage atentia asupra efectelor OUG 79/2017 si reformei fiscale, de care “nu se bucura nimeni”. “De la 1 ianuarie 2018, intra in vigoare o ordonanța nociva, OUG nr. 79/2017 care modifica substanțial Codul fiscal și pe care Guvernul PSD-ALDE o lauda ca pe o mare ”revoluție…

- Guvernul a adoptat in sedinta de astazi hotararea privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Actul normativ reglementeaza, printre altele, stabilirea modului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare…

- Executivul va aproba in sedinta din aceasta saptamana Hotararea de Guvern prin care salariul minim va fi majorat la 1.900 de lei, a sustinut, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu conform Agerpres.ro. Cu prilejul unor declaratii de presa, ea a fost intrebata daca Guvernul va aproba masura in…

