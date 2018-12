Stiri pe aceeasi tema

- Australia recunoaste Ierusalimul de Vest drept capitala a Israelului, a anuntat sambata premierul Scott Morrison, dar transferul misiunii diplomatice de la Tel Aviv va trebui sa astepte incheierea unui acord de pace, relateaza AFP. Scott Morrison a dat, totodata, asigurari ca tara sa este…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi la Bruxelles, ca nu a discutat niciodata cu cancelarul german Angela Merkel despre mutarea ambasadei Romaniei in Israel din orașul Tel Aviv la Ierusalim."Intenționez sa am o intalnire cu doamna Merkel, dar aceasta chestiune a ambasadei nu am discutat-o ...

- Guvernul australian s-a intrunit marti pentru a discuta despre posibilitatea mutarii ambasadei din Israel la Ierusalim, transmite Reuters, citand doua surse apropiate dosarului. 'Cabinetul s-a reunit astazi si s-a discutat problema mutarii ambasadei in Israel. Decizia este inca in discutie',…

- Australia intentioneaza sa transfere ambasada sa în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a anuntat marti premierul australian, Scott Morrison, evocând un gest diplomatic similar celui pe care l-au facut Statele Unite în luna mai, relateaza AFP,

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat marți ca a primit ultimul aviz de la ultimul minister in urma cu doua zile și ca analizeaza avantajele și dezavantajele mutarii ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, iar saptamana viitoare urmeaza sa se prezinte o decizie, scrie Mediafax. „Am…