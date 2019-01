Stiri pe aceeasi tema

- Grupul auto german Volkswagen va trebui sa-si revizuiasca planurile de a trece la producerea de automobile electrice in regim de masa, pentru a indeplini noile obiective ale Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon provenite de la autoturismele noi cu 37,5% pana in 2030, a afirmat…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, a exclus miercuri orice renegociere a acordului referitor la Brexit, in contextul in care Theresa May, sefa guvernului britanic, este amenintata de un vot de neincredere din cauza acestui text, transmite AFP. Theresa May 'se va intalni…

- Marea Britanie va fi nevoita sa amane iesirea din Uniunea Europeana daca prim-ministrul Theresa May pierde votul de incredere de miercuri seara, a declarat David Gauke, ministrul de Justitie al UK. "Din moment ce Theresa May a negociat acordul cu Uniunea Europeana, cred ca este inevitabila…

- Marea Britanie risca sa suporte un impact mai puternic asupra economiei decat in perioada crizei financiare globale de acum 10 ani, daca peste patru luni va iesi din Uniunea Europeana in conditii extreme, a avertizat miercuri Banca Angliei.

- Proiectul de acord convenit de Marea Britanie pentru iesirea din Uniunea Europeana (UE) este nu doar cea mai buna solutie la divizarea politica, ci si pentru economie, a declarat sambata ministrul britanic al economiei, Philip Hammond, informeaza Reuters. "Acest acord este modul in care Marea Britanie…

- Negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene au convenit joi textul documentului comun care stabileste obiectivele pentru viitoare relatie post-Brexit, a anuntat joi presedintele Consiliului European, Donald Tusk, potrivit dpa. Documentul are nevoie acum de aprobarea politica a Londrei…