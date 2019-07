Stiri pe aceeasi tema

- Restituirea supraaccizei la motorina pentru transportatori Foto arhiva Sumele necesare restituirii supraaccizei la motorina pentru transportatori vor fi prevazute la rectificarea bugetara pe care Guvernul o pregateste pentru luna viitoare a anuntat joi, la Drobeta-Turnu Severin, ministrul Finantelor,…

- UNTRR solicita Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice (MFP) și Ministerului Transporturilor (MT), suplimentarea bugetului alocat in 2019 restituirii supraaccizei pentru transportatorii rutieri. Altfel, transportatorii vor fi nevoiti sa alimenteze in tarile vecine si sa majoreze tarifele.Aceasta…

- Potrivit unui comunicat de presa al UNTRR, transmis miercuri, prin restituirea supra-accizei firmelor de transport rutier, consumul de motorina este mentinut in Romania, de unde statul poate incasa TVA si restul de acciza. Din datele recente, publicate de Comisia Europeana (CE), analizate…

- Reprezentantii Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita autoritatilor suplimentarea bugetului pentru restituirea supra-accizei la motorina, in conditiile in care fondurile de 20 de milioane lei alocate pentru acest an s-au epuizat. Potrivit unui comunicat de presa al…

- Romania are nevoie de peste un milion de tone de carbune pentru a trece cu bine peste iarna 2019-2020. Ministerul Energiei a publicat proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea masurilor privind nivelul de siguranța și securitate in funcționare a Sistemului Electroenergetic National, precum…

- Strategia 5G pentru Romania a fost aprobata, joi, prin Hotarare de Guvern, in sedinta Executivului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, conform unui comunicat al MCSI. "Guvernul isi propune un program ambitios de implementare a noii generatii tehnologice in comunicatiile…

- Guvernul va discuta in sedinta de miercuri un Memorandum privind o schema de sprijin de 250 de milioane de lei pentru instalarea acestor statii de incarcare, pe soselele din Romania si in orase.

