- Autoritatile de la Bucuresti estimeaza ca, in anul 2018, PIB-ul pe locuitor la puterea de cumparare standard a depasit pragul de 65% din media Uniunii Europene, iar pana in 2021 se are in vedere depasirea pragului de 70%, potrivit Programului de convergenta 2019-2022 adoptat miercuri de Guvern. "Conform…

- Cresterea numarului de violente si cazuri de intimidare contra jurnalistilor reprezinta motive de ingrijorare, releva raportul Consiliului Europei privind libertatea de exprimare in 2018, publicat joi la Strasbourg, document care aminteste de asasinarea a cel putin doi jurnalisti (malteza Daphne Caruana…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a explicat, marți, de ce este nevoie de o convergența reala, inainte ca Romania sa treaca la euro, ce inseamna aceasta convergența și de ce este importanta independența Bancii centrale in acest context, potrivit mediafax.„Inainte…

- Romania urmeaza sa treaca la ora de vara, in ultima zi din luna martie. S-ar putea sa fie printre ultimele dați cand romanii vor face asta pentru ca UE negociaza elimitarea schimbarii orei. Cand se trece la ora de vara 2019? Aceasta este intrebarea pe care și-o pun romanii care vor sa se…

- In data de 27.02.2019, Comisia Europeana a publicat Documentul de Lucru al Serviciilor Comisiei: „Raportul de țara din 2019 privind Romania, inclusiv un bilanț aprofundat referitor la prevenirea și corectarea dezechilibrelor economice”, care insoteste documentul Comunicarea Comisiei catre Parlamentul…

- ​​Principalele probleme cu care se confrunta românii la nivel personal sunt creșterea prețurilor, inflația, costul traiului zilnic (35%, cu 6pp mai mult decât anul trecut, media europeana fiind de 32%) si sistemul de îngrijire al sanatatii si de securitate sociala (22%, +5 pp fața…

- Romania se numara printre putinele tari din Europa in care cresterea economica se bazeaza in principal pe productivitate, a declarat, joi, Monica Dudian, profesor universitar la Academia de Studii Economice, in cadrul conferintei "Economia Romaniei - Provocari 2019" - organizata de Oxygen Events. "Un…

- Autoritatile romane ar trebui sa tina cont de factorii externi si de realizarile efective ale agentilor economici atunci cand analizeaza cresterea economica a tarii, nu sa se bazeze doar pe majorarea Produsului Intern Brut, a afirmat, vineri, presedintele Camerei de Comert a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban,…