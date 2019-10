Grup infracţional de trafic de droguri, destructurat In urma a 12 perchezitii domiciliare si a unei operatiuni de prindere in flagrant delict efectuate de politistii de la combaterea criminalitatii organizate din cadrul IPJ Buzau, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor 20 de kilograme de Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma a patru perchezitii domiciliare ale politistilor de la combaterea criminalitatii organizate din Bistrita Nasaud, au fost descoperite si ridicate aproximativ 130 de kg. de cannabis, sub diverse forme.Patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore, iar in cursul acestei zile vor fi prezentate…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava și procurorii Serviciului Teritorial al DIICOT au destructurat un grup infracțional specializat in trafic de migranți in zona de frontiera verde cu Ucraina. Potrivit unui comunicat al IJP, din cercetari a reieșit ca impreuna cu ucraineni…

- Politistii locali din cadrul Serviciului Ordine si Liniste Publica, aflati in patrulare in Parcul Crang, au depistat pe o banca trei tineri care in momentul in care au observat patrula au devenit agitati incercand sa paraseasca zona.

- Procuratura din Bulgaria a anuntat vineri inchiderea unei retele de trafic de organe, transmite AFP. Mai multi membri ai structurii infractionale au fost inculpati pentru recrutarea de persoane cu dificultati financiare, carora le-au propus sa isi vanda rinichii, potrivit Agerpres.Citește…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II- Csanadpalota au depistat si predat autoritatilor competente un barbat, cautat de autoritatile italiene, in vederea executarii unei pedepse privative de libertate. In data de 05.09.2019, in jurul orei 15.50, in Punctul de Trecere…

- Un roman a fost arestat in Marea Britanie pentru trafic de droguri. Polițiștii l-au prins cu 18 pungi de cocaina asupra sa, transmite kentonline.co.uk. Marian Stoica a fost prins de doi polițiști deghizați...

- Barbatul care a ucis patru oameni la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca, judetul Buzau, zdrobindu-le capul cu stativul de perfuzii, nu era in evidentele Politiei cu trecut infractional, a declarat, duminica, pentru News.ro, adjunctul comandantului IPJ Buzau, Valentin Mirita.Citește și: BREAKING…

- Acesta a precizat ca, in prezent, in judet nu a fost identificat niciun focar de PPA."In judetul Brasov nu evolueaza niciun focar, nu avem deocamdata niciun fel de suspiciune, motiv pentru care vreau sa instaurez calmul. (...) In schimb, prezenta noastra, a institutiilor publice, de fata…