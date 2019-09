Grevă la Dacia Mioveni, angajaţii se tem că roboţii la fură locurile de muncă La Dacia Mioveni a aparut frica de roboti. Marți a fost o greva spontana la fabrica detinuta de Renault. La ora 10:00, angajatii din sectorul montaj-caroserie au oprit munca. Oamenii au aflat ca 200 dintre ei ar putea ramane fara un loc de munca, dupa ce uzina va instala roboti industriali capabili sa-i inlocuiasca. Si angajati din alte sectii s-au alaturat protestului. Oamenii s-su plans ca nimeni din conducerea Uzinei nu a venit sa stea de vorba cu ei. Dar dupa negocieri de o ora, oamenii au reluat munca. Dacia Mioveni are peste 14 mii de angajati si a intrat intr-un program… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- La Dacia Mioveni a aparut frica de roboti. Marți a fost o greva spontana la fabrica detinuta de Renault. La ora 10:00, angajatii din sectorul montaj-caroserie au oprit munca. Oamenii au aflat ca 200 dintre ei ar putea ramane fara un loc de munca, dupa ce uzina va instala roboti industriali capabili…

- Zeci de persoane, angajați ai Direcției Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Salaj, au intrat in aceasta dimineața in greva spontana. Motivul este legat de refuzul sistematic al directorului executiv al instituției, Mircea Martin, care nu dorește sa aplice o decizie a instanței, definitiva…

- In timpul controalelor, au fost depistate 367 de persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 85 erau din judetul Cluj, 33 din Bihor si 23 din Prahova.In domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 2.449 de controale in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare…

- Numarul contractelor individuale de munca inregistrate in Registrul general de evidenta a salariatilor a crescut in martie cu 29.934 comparativ cu luna precedenta, la finele primului trimestru fiind consemnate 6.425.112 CIM, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale,…

- Doi barbați, angajați ai Carierei Roșiuța, au suferit un accident de munca in aceasta dimineața, dupa ce au cazut de la inalțime. Aceștia schimbau un reducator la o banda, moment in care grinda de susținere s-a rupt, iar cei doi salariați au cazut in gol. Doi salariați ai Carierei Roșiuța, in varsta…

- Romania a importat, in primele patru luni din 2019, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,803 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 5,6% (147.600 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. …

- 80 la suta dintre angajații Companiei de Apa vor intra in greva generala in zilele urmatoare. Sindicatul angajaților a notificat Inspectoratul de Munca privind intenția lor. „Suntem obligați sa asiguram o treime din activitate și buna funcționare a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Potrivit CNN, raportul mai arata ca procesul de automatizare va fi amplificat și vor fi create alte locuri de munca. Pe de alta parte, va exista un decalaj chiar mai mare intre populația saraca și cea bogata. Roboții devin tot mai ieftini in comparație cu forța de munca umana. Statistica arata ca,…