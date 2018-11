Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, miercuri seara, ca acceptarea majorarilor salariale cerute de sindicalistii de la Metrou ar duce la o crestere a pretului biletului la 4 lei, de la 2,5 lei pentru o calatorie, scrie Mediafax . Șova spune ca „Asa ceva nu poate fi acceptat” și i-a avertizat…

- Ministrul transporturilor, Lucian Sova, despre greva de la metrou Ministrul transporturilor, Lucian Sova, a declarat în aceasta seara ca greva de avertisment anuntata pentru mâine la metrou nu este pentru bunastarea muncitorilor Metrorex. El spune ca se doreste conservarea privilegiilor…

- Greva de avertisment la metroul din Bucuresti pe 15 noiembrie Foto: Arhiva/ metrorex.ro. Angajatii de la metrou vor intra joi, 15 noiembrie, într-o greva de avertisment de doua ore. Astfel, trenurile nu vor circula joi dimineata, între orele 4 si 6. Decizia a fost luata de…

- Sindicalistii de la metrou ar putea intra in greva de avertisment, cel mai devreme joi dimineata, timp de doua ore, daca se ia o decizie in acest sens in Consiliul General, a declarat, luni, liderul Unitatii Sindicatului Liber Metrou (USLM), Ion Radoi. "Nu va avea un efect deosebit asupra călătorilor,…

- Greva la metrou dupa 10 noiembrie - sindicaliștii de la Metrorex acuza ca nu se dorește marirea salariilor lor și ameliorarea siguranței traficului și avertizeaza ca vor intra in greva generala. Ion Radoi șeful sindicaliștilor de la Metrorex spune ca daca nu se ajunge la o ințelegere va avea loc o…

- ”Avem doua mari nemultumiri: una legata siguranta circulatiei, din ce in ce mai des apar probleme cu mii de calatori in ele si a doua este legata de negocierea contractului colectiv de munca. Nu ne-am inteles deocamdata”, a declarat, vineri, intr-o interventie telefonica la Digi 24, Ion Radoi, liderul…

- Transportatorii Federatiei COTAR protesteaza si astazi la minister Foto: Arhiva. Transportatorii Federatiei COTAR protesteaza si astazi, în fata Ministerului Transportului, pentru a doua zi consecutiv, fata de intentia guvernului de a modifica criteriile de atribuire a licentelor de…

- Actiunea va continua si in urmatoarele trei zile, urmand ca, in 27 si 28 august protestatarii sa picheteze sediul Guvernului, in acelasi interval orar. La finele lunii trecute, aproximativ 100 de reprezentanti de la Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) au protestat in fata Ministerului…