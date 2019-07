Greta Thunberg le-a vorbit deputaţilor francezi despre pericolele încălzirii globale Adolescenta suedeza Greta Thunberg, devenita peste noapte imaginea activismului impotriva incalzirii globale, le-a vorbit marti parlamentarilor francezi, la Paris, despre pericolele pe care schimbarile climatice le aduc, atat in ceea ce priveste mentinerea echilibrului in ecosisteme cat si pericolele pentru intreaga societate umana, transmite AFP.



Ea le-a raspuns cu curaj si ironie parlamentarilor francezi care au atacat-o sustinand ca tanara nu are legitimitatea necesara pentru a deveni reprezentanta luptei impotriva incalzirii globale.

Foto: (c) IAN LANGSDON…

Sursa articol: agerpres.ro

