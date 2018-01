Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs astazi, pe drumul dintre localitațile Orlea și Corabia, județul Olt. In uma coliziunii dintre o autoutilitara și un autoturism, un barbat și-a pierdut viața, iar alte patru victime au fost transportate la spital. ...

- Misiune mai puțin obișnuita pentru pompierii brașoveni. Ei au fost solicitați, luni, sa salveze o pisica ramasa „suspendata” intr-un brad. Potrivit plt. maj. Luiza Danila, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, interventia de salvare a avut loc pe strada General Traian Mosoiu.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o fabrica de mase plastic din localitatea Movila Vulpii, comuna Aricestii Rahtivani. Din primele informatii arde cu…

- UPDATE – Un barbat a fost grav ranit in urma unui accident rutier produs, marti dupa-amiaza, pe drumul european E85 pe raza localitatii Traian din comuna Sabaoani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) al judetului Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- In cursul zilei de joi, 21 decembrie 2017 in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau au intrat autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, linia tehnica de intretinere echipamente individuale de protectie si autocamionul cu sistem hidraulic de…

- Pompierii au inceput joi o actiune de degajare a zonei din jurul sondei de gaze din localitatea satmareana Moftinu Mare, care arde de mai bine de trei zile, fiind comandate scuturi speciale de protectie atat pentru personalul de interventie, cat si pentru autospeciale, a declarat joi, pentru Agerpres,…

- Pompierii vor începe joi o actiune de degajare a zonei din jurul sondei de gaze din localitatea satmareana Moftinu Mare, care arde de mai bine de trei zile, fiind comandate scuturi speciale de protectie atât pentru personalul de interventie, cât si pentru autospeciale, a declarat joi,…

- ”Nu am intervenit pentru stoparea frontului de flacari pentru un simplu motiv, ca aceasta actiune coordonata impreuna cu captarea gazelor din zacamant ar duce practic la posibilitatea formarii unor amestecuri explozive care in functie de viteza vantului si directia de deplasare a vantului ar putea…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Un autocar care venea din Chisinau si în care se aflau 19 persoane s-a ciocnit, miercuri seara, cu un autoturism în care se aflau alte trei oameni, pe DN 17, la coborâre din Pasul Tihuta. Nu s-au înregistrat victime, informeaza mediafax.ro. Un autocar în…

- Un barbat a murit și altul a fost ranit marți, intr-un accident produs pe platforma Oltchim din Ramnicu Valcea, cei doi muncitori cazand de la o inalțime de patru metri intr-un vas de colectare gol, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea.

- Accident auto in Harghita, cu un mort și patru raniți. Un tanar a murit și patru adolescenți au fost grav raniți in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de temelia de beton a unui gard, pe fondul vitezei excesive neadaptate la drumul acoperit cu polei. „Un tanar…

- Mobilizare de forțe pe strada Nalbei, din municipiu, dupa ce un incendiu a izbucnit într-un bloc de locuințe. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența, solicitați sa stinga flacarile, au evacuat toți locatarii. Cinci persoane sunt asistate medical la fața locului.…

- Cu ocazia zilei de 1 decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, ofițerii și subofițerii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența“Mihai Viteazul” al județului Covasna care s-au remarcat pe timpul misiunilor de intervenție au fost avansați inaintea expirarii stagiului minim in grad. Astfel, au…

- Acoperisul unei biserici monument istoric din satul Borosesti, comuna Sutesti, a fost distrus in urma unui incendiu izbucnit duminica, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Citeste si: Plesoianu, reactie TRANSANTA dupa…

- Copac cazut peste patru mașini, pe Calea Griviței din Capitala. Capitala se afla sub cod galben de ploi si vant, iar primele efecte negative au aparut deja. Patru masini au fost avariate, in aceasta dimineata, de un copac prabusit, iar la fața locului au fost chemați reprezentanții Inspectoratului pentru…

- Porivit reprezentantilor Politiei Judetene Calarasi, un accident rutier s-a produs, vineri seara, la DN 4, in comuna Frumusani."Un autoturism in care se aflau cinci persoane a intrat in coliziune cu o autoutilitara, in total sase persoane fiind ranite", au precizat reprezentantii Politiei…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri dimineata, la o pensiune din localitatea Dudestii Noi, aflata langa Timisoara. Sapte persoane au fost evacuate, iar pompierii incearca sa stinga focul. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Banat” al judetului Timis, incendiul…

- Repetițiile de la teatrul ”Constantin Tanase” au fost intrerupte, marți seara, din cauza unor degajari de fum, in zona scenei. Potrivit primelor informații, degajarea de fum s-a produs la subsolul teatrului ”Constantin Tanase”, de pe Calea Victoriei. La fața locului au ajuns 3 autospeciale de stingere…

- Un barbat de 39 de ani, din orasul Potcoava, a murit in urma unui accident rutier produs duminica in localitatea Valea Mare, pe DN65 Pitesti - Slatina, intre o autoutilitara si un automobil, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu pentru…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au fost solicitati sa intervina intr un camin C9 din statiunea Neptun, situat pe strada Plopilor. Conform pompierilor, intr o camera a fost foarte mult fum, fara foc. Preventiv, pentru a nu avea probleme vreunul dintre vecini,…

- Pompierii au fost sesizati sa intervina, marti dupa-amiaza, pentru scoaterea unui persoane suprinse sub excavator, evenimentul avand loc pe strada Zambilelor din municipiul Craiova, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj. In zona s-a deplasat un echipaj de descarcerare…

- KMG International continua sa ofere sprijin Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo;, prin achizitia unui manechin medical pentru trainingul echipajelor de prim ajutor in oferirea de asistenta la nastere. "Intelegem nevoile sistemului public de sanatate si avem datoria sociala de a…

- Accident tragic, aseara, in Constanta. Doi tineri care se intorceau de la lucru au murit, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent cu un alt automobil si a fost proiectata in zidul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, un autoturism a cazut, in noaptea de duminica spre luni, in raul Dambovita, la intersectia Splaiul Independentei cu Soseaua Cotroceni. "Autoturismul s-a scufundat, iar persoana care se afla in interior…

- Doua persoane au murit si alta a fost ranita intr-un accident rutier petrecut in noaptea de duminica spre luni in centrul municipiului Constanta si in care au fost implicate doua autoturisme. Una dintre masini a lovit un stalp de iluminat, apoi un autoturism parcat, dupa care s-a oprit in sediul Inspectoratului…

- Un autoturism a cazut in raul Arges, duminica seara, pompierii intervenind pentru scoaterea masinii din apa si pentru cautarea eventualelor victime, informeaza Agerpres.ro Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Arges, o persoana a sunat la 112 si a anuntat ca o masina…

- Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit ieri, pe str. Bailor din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei societați comerciale cu profil de activitate legat de jocuri și pariuri. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui…

- Mai mulți muncitori au venit in zona pentru a demonta panourile de pe poarta de intrare din Calea Aradului. La fața locului au fost prezenți și polițiști de la Rutiera care au oprit circulația la ieșirea din oraș. Pe durata lucrarilor, șoferii sunt sfatuiți sa foloseasca rutele ocolitoare.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, patru persoane au fost ranite, vineri seara, intr-un accident produc intre localitatile Codlea si Vladeni, in care au fost implicate cinci autovehicule. "La fata locului s-au deplasat doua echipaje SMURD, un echipaj de…

- Patru persoane au fost ranite vineri seara in urma unui accident in care au fost implicate cinci autoturisme, pe DN1 intre localitațile Codlea și Vladeni, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, Ciprian Sfreja. La fața locului s-au…

- Un accident a avut loc vineri dupa amaza pe DN1, la ieșierea din Predeal. Un autoturism a fost lovit din spate de un camion. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca un pieton, care a fost lovit, i se acorda ingrijiri medicale.…

- Zi de sarbatoare vineri la Dej, Detașamentul de Pompieri marcand implinirea a 80 de ani de la inființare. Evenimentul va fi marcat, așa cum se cuvine, de catre reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Avram Iancu” al județului Cluj, printr-o serie de manifestari, dintre care nu va…

- Pompierii prahoveni intervin, marți seara, in gara Breaza Nord, pentru asigurarea masurilor specifice la un vagon incarcat cu nitrat de amoniu din care iese fum, populația urmand sa fie evacuata pe o raza de aproximativ 800 de metri. Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului…

- Trei copii din localitatea Borzont, lasați nesupravegheați, au fost scoși in siguranța, luni, de pompieri, dintr-o casa in care izbucnise un incendiu, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu. Potrivit sursei citate, incendiul…

- Un incendiu a izbucnit sâmbata la Biserica Ortodoxa din comuna Lazuri, județul Satu Mare, flacarile afectând zona altarului, a declarat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Someș, Adriana Pop, citata de Agerpres. la fața locului s-au…

- Pompierii au reușit sa stinga incendiul izbucnit vineri dimineața la un depozit de electrocasnice din zona Aurel Vlaicu din municipiul reședința, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Iași, maiorul Silvia Bolohan. Potrivit sursei citate, depozitul…

- UPDATE ora 8:10 – Pompierii au reusit sa stinga incendiul izbucnit vineri dimineata la un depozit de electrocasnice din zona Aurel Vlaicu din municipiul resedinta, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, maiorul Silvia Bolohan. Aceasta a mai afirmat ca,…

- Pompierii au reusit sa stinga, dupa mai bine de patru ore, incendiul izbucnit la remorcherul „Hercules”, apartinand Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, si incearca sa stabileasca valoarea pagubelor si cauza producerii. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de…

- O femeie a murit si alte cinci persoane au fost ranite, dintre care doua grav, in urma unui accident rutier produs in noaptea de marti spre miercuri pe soseaua Borsului,intre localitatea Santion si municipiul Oradea, in care au fost implicate un autotren inmatriculat in Polonia si un microbuz, potrivit…

- Un incendiu a izbucnit marți seara, in jurul orei 22.30 la un garaj din cartierul Orizont, fiind alertați pompierii prin serviciul 112. Detașamentul Alba din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența a intervenit pentru stingerea lui și pentru a evita extinderea și la alte anexe. Nu s-au inregistrat…

- Tragedie marti noapte, pe strada Buzesti din municipiul Brasov. O persoana a fost lovita de un autoturism, iar in urma impactului, victima, un barbat de 39 de ani, a decedat. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, cpt. Ciprian Sfreja, spune ca echipajele de prim ajutor nu…

- Sase copaci au fost rupti de vant si au cazut peste masini, marti, in Capitala, unde este in vigoare o avertizare cod galben de ploi si vant puternic. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, Adrian Marin, in prima parte a zilei pompierii…

- 16 pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Semenic“ al judetului Caras-Severin, alaturi de mai multi reprezentanti ai Ocolului Silvic Baile Herculane, au dat startul, duminica, interventiei pentru stingerea unui incendiu de litiera izbucnit in Parcul National Domogled…

- Accident auto cu 5 raniți, la ieșirea din Timișoara spre Peciu Nou. Un grav accident rutier s-a petrecut, vineri seara, la iesirea din Timisoara, pe drumul care duce spre localitatea Peciu Nou. „Un barbat in varsta de 70 de ani conducea un autoturism pe DJ593, dinspre Peciu Nou spre Timisoara, iar la…

- Pe timpul activitatilor si manifestarilor organizate pentru sarbatorirea Festivalului Pastramei si Mustului, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” vor fi angrenati in misiuni ce au drept scop asigurarea nivelului de protectie si siguranta a cetatenilor si evitarea…

- Pompierii jibouani au fost solicitati sa intervina in noaptea de joi spre vineri, pentru a stinge focul care a cuprins sura unei gospodarii din localitatea Cuceu. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj, cel mai probabil incendiul a fost declansat intentionat…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea au desfașurat ieri un exercițiu de alarmare, la ENET Focșani. In timpul exercițiului, angajații de la societatea de termoficare i-au rugat sa intervina și pentru salvarea unei pisici care cazuse intr-un bazin…