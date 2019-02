Stiri pe aceeasi tema

- Childish Gambino, pseudonimul muzical al actorului Donald Glover, a castigat duminica seara la Los Angeles premiul Grammy la categoriile "cea mai buna interpretare rap/cantec" si "cel mai bun videoclip" cu un imn muzical incorect politic, "This Is America", al carui clip socant denunta rasismul si regimul…

- CASTIGATORI GRAMMY 2019. Kendrick Lamar a primit la inceputul lunii decembrie cele mai multe nominalizari - opt - la cea de-a 61-a editie a premiilor Grammy.Artistul american a fost nominalizat inclusiv la categoria "albumul anului" pentru coloana sonora a filmului "Black Panther". Un cantec…

- Ariana Grande, care aparea pe panourile ce promovau gala premiilor Grammy in Los Angeles, nu doar ca nu va mai canta pe 10 februarie, dar nici nu va fi prezenta la ceremonie, desi este nominalizata la doua categorii. Decizia a fost luata in urma unor neintelegeri cu producatorii evenimentului, potrivit…

- Shawn Mendes a marturisit ca este „foarte emoționat” inainte de gala de decernare a premiilor Grammy, de luna viitoare, mai ales ca a fost niminalizat la doua categorii. Starul in varsta de 20 de ani se afla in cursa pentru caștigarea trofeului ‘Cantecul anului’, cu piesa ‘In My Blood’, și in cea pentru…

- Rapperii Kendrick Lamar si Drake conduc topul artistilor cu cele mai multe nominalizari la premiile Grammy. Cei doi au primit cate sapte selecții. La categoria „Recordul anului” au fost nominalizate piesele interpretilor Drake, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Childish Gambino si Cardi B.