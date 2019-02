Stiri pe aceeasi tema

- Rockerul Chris Cornell, solistul trupei Soundgarden, decedat in 2017, a fost premiat postum duminica seara, la Los Angeles, la categoria "cea mai buna interpretare rock", la cea de-a 61-a gala de decernare a premiilor Grammy, informeaza Press Association. Fostul solist al trupei Soundgarden,…

- Muzicianul Childish Gambino, alter ego al actorului Donald Glover, a castigat duminica seara la Los Angeles premiul Grammy la categoria "cantecul anului" cu single-ul "This Is America", informeaza AFP. Acest imn muzical incorect politic, un hibrid intre gospel si rap, presarat cu pamflete impotriva…

- Cantaretele latino Cardi B si Camila Cabello vor sustine recitaluri la cea de-a 61-a editie a Grammy Awards, care se va desfasura la 10 februarie in Los Angeles (SUA), potrivit unui comunicat al Recording Academy care organizeaza prestigioasele premii muzicale, citata vineri de EFE. Cantareata…

- Organizatorii premiilor muzicale iHeartRadio Music Awards au anuntat miercuri artistii nominalizati la aceste trofee, care se vor decerna joi 14 martie la Los Angeles, cu solista de rap americana de origine dominicana, Cardi B, conducand detasat lista, relateaza EFE. Cantareata este nominalizata la…

- Cantareata de muzica soul si jazz Nancy Wilson, premiata cu trei Grammy, a murit la varsta de 81 de ani, a anuntat managerul acestuia, care nu a precizat cauza decesului, potrivit contactmusic.com. Artista,...

- Artista, celebra pentru hituri precum "Guess Who I Saw Today" si "(You Don't Know) How Glad I Am" si care a fost o sursa de inspiratie pentru cantarete ca Nnenna Freelon, Patti Labelle si Anita Baker, a murit in locuinta ei din Pioneertown, California, miercuri. Nancy Wilson a acoperit o gama larga…

- Rapperii Kendrick Lamar si Drake conduc topul artistilor cu cele mai multe nominalizari la premiile Grammy. Cei doi au primit cate sapte selecții. La categoria „Recordul anului” au fost nominalizate piesele interpretilor Drake, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Childish Gambino si Cardi B.