Stiri pe aceeasi tema

- Traficul pe Podul Giurgiu-Ruse, la frontiera cu Bulgaria, va fi oprit joi, la ieșirea din Romania, intre orele 11.00 - 12.00, ca urmare a unor lucrari la zona de control de frontiera pe teritoriul Bulgariei, scrie Mediafax.Autoritatile de frontiera bulgare au informat Inspectoratul Teritorial…

- Autoritatile suedeze au emis in luna martie un mandat european de arestare pe numele Ralucai Iacobet, o femeie originara din Sibiu, pentru ca si-ar fi rapit fetita de 5 ani si ar fi adus-o in Romania. Femeia a fost prinsa de politistii suceveni in momentul in care se afla intr-o vizita la Manastirea…

- Astfel, au demarat proiectul intitulat „Reabilitare termica corpuri de cladire C1, C3, C4, C5 si C10” (cod MySMIS 2014+: 116290)”, la sediul Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea”, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020. Obiectivul general…

- Autoritatile de frontiera bulgare au informat Garda de Coasta, prin intermediul Centrului Comun de Contact romano-bulgar Giurgiu-Ruse, cu privire la faptul ca, in anul 2019, se pot achizitiona din punctele de frontiera vignete electronice pentru teritoriul statului vecin, pentru toate categoriile de…

