- Giulia a ales sa lanseze piesa „Imi da fiori“ și videoclipul care o insoțește in premiera pe Unica.ro. Giulia revine astfel in peisajul muzical autohton cu o melodie compusa de Irina Rimes, interpreta-compozitoare originara din Republica Moldova. „ este o piesa de care m-am indragostit iremediabil…

- Povestea piesei “Next to me” a meritat cu siguranța așteptarea videoclipului, caci artiștii nu au avut o idee tocmai obișnuita. Versurile piesei au fost transpuse in imagini atent selecționate sub forma unui scurtmetraj regizat de Mark Pellington și filmat in Los Angeles, respectiv Las Vegas. Piesa…

- Kygo a folosit cele mai draguțe fotografii pe Facebook și Instagram pentru a anunța ca vineri va lansa noua piesa, numita “Remind me to forget”. Piesa anunța inceputul unui nou an plin de aventuri, asta dupa succesul masiv pe care albumul “Kids in love” l-a avut in 2017. Am tras și noi cu ochiul la…

- Ai Shazam pe telefon? Verifica repede clasamentul pe Romania și ai sa vezi piesa asta in top. In doar cateva zile, piesa “Best Friend” semnata de Sofi Tukker feat. Nervo, The Knocks & Alisa Ueno a sarit pe primele locuri. Asta se datoreaza faptului ca piesa e coloana sonora a unei reclame TV. De precizat...…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment, MCulture by Damian Draghici continua seria de lansari si revine cu cel de-al cincilea single: „Portofele”. Piesa, interpretata de Olga Verbitchi, imbina elemente trap si pop si este un remake al melodiei „Portofele”,…

- Dupa piese cantate in spaniola si engleza, a venit momentul ca AMME sa lanseze prima ei piesa in limba romana – “Vis strain”. Noua piesa a artistei este compusa de Mellina in studioul de la Tralala School. „Piesa „Vis strain” este piesa sufletului meu, primul meu single in limba romana, este produsa…

- Sigur ai mers macar la un party și te-ai distrat de minune pe piesele lansate de Zhu. Celebrul dj al muzicii electronice revine fresh pentru primavara cu o piesa ușoara și fina ca o dimineața de duminica. Piesa a fost lansata ieri și poarta semnatura in ritmuri fine de jazz ale lui Zhu, dar și... View…

- Diplo are planuri mari pentru urmatoarea perioada, ba chiar va avea parte de o vara destul de agitata. Artistul tocmai ce a lansat videoclipul piesei “Worry no more”, creata in colaborare cu Lil Yachty și Santigold, iar piesa e chiar boom. Artistul pregatește și Ep-ul “California”, la care lucreaza…

- Love is sweet … de la aceasta idee au plecat Cheat Codes si Kiiara in momentul in care au lucrat pentru “Put Me Back Together“. Piesa e un slow dance, o poveste despre acele relatii care reusesc sa ne puna pe linia de plutire. Nu e neaparat despre un iubit/o iubita, e si despre un... View Article

- Baieții foarte draguți de la floWmo ne-au adus “marțișorul” mult așteptat in aceasta dimineața. Ei ne-au adus piesa “Eyes don’t lie“, o piesa pe care o poți dedica iubitei tale, atunci cand ai uitat de cadoul de 1 martie floWmo este format din doi artiști, producatori și songwriteri care au compus piese…

- The Motans revine cu o noua piesa care se numește “Drama Queen”, o noua surpriza pentru fanii artistului. Piesa a fost compusa și produsa de The Motans (Denis Robeș) și Alex Cotoi, cu care a mai colaborat și pentru “Friend Zone”, “Weekend”, “Nota de plata”, “August”. De data aceasta, The Motans au ales…

- Filmarile au avut loc inainte ca uraganul Irma sa loveasca Miami. Irisha lanseaza cea de-a doua piesa din cariera sa: „You Lose”. Single-ul, compus de Irina Rimes si Vanotek, este insotit si de un videoclip hot filmat in Miami si regizat de Alex Ceausu. „Muzica e cea mai mare pasiune a mea si de aceea,…

- Meghan Trainor a lasat de ințeles ca urmeaza lansarea viitoarei sale piese intr-un mod super ingenios. Vedeta și-a anunțat lansarea pe toate conturile rețelelor de socializare prin bilețele personalizate, create special pentru fani. De-a lungul weekend-ului Epic Records au creat scrisori pe care le-au…

- The Kryptonite Sparks au ales sa ne umple weekend-ul de energie pozitiva și vibe-uri bune cu o noua piesa, lansata vineri. Baieții de la The Kryptonite Sparks vor incepe un turneu prin țara pe 22 februarie, ei ajungand prin 11 orașe cu noile piese, dar și cu cele deja consacrate precum “Și golanii beau…

- Din cele mai vechi timpuri, dragostea este prima sursa de inspirație. Culita Sterp si Carmen de la Salciua știu prea bine acest lucru și, de Dragobete, și-au surprins fanii cu un nou videoclip pentru o piesa de dragoste dedicata pentru toti indragostiții de pretutindeni. Culita Sterp si Carmen de la…

- Ecaterine lanseaza prima piesa din anul 2018, insotita de un videoclip minimalist: ”Ma mint”. O coproductie Cat Music si Young Spirit Records, piesa este compusa de catre artista impreuna cu Dumitru Bodarev si produsa in studioul Young Spirit Records, iar videoclipul este produs de catre Anghel Brothers…

- Dupa ce au cucerit topurile internationale cu albumul Evolve, cu peste 4 milioane de streamuri si 1.3 milioane de copii vandute, Imagine Dragons lanseaza astazi piesa “Next To Me” impreuna cu KIDinaKORNER / Interscope Records. Piesa a fost produsa de catre Alex da Kid si este primul release de la ultimul…

- Cea mai noua piesa marca Imagine dragons a fost lansata astazi și e mega chill și romantica. Ca tot e luna iubirii, se pare ca baieții de la Imagine dragons s-au gandit sa ne faca sa iubim un pic mai mult pe piesa lor. Iar vocea lui Reynolds, solistul trupei, e atat de aww incat... View Article

- La o saptamana de la lansarea single-ului „Buna de iubit”, Feli revine astazi cu varianta in limba engleza a piesei care se afla in finala Selectiei Nationale Eurovision. „Buna de iubit” (Royalty) se va auzi pe scena Salii Polivalente, duminica, 25 februarie si va putea fi votata pentru a reprezenta…

- Trupa 5 seconds of summer și-a anunțat revenirea pe scena prin lansarea unei piese intitulate “Want you back”. Piesa va fi lansata vineri, așa cum trupa a dat de ințeles din descrierea postarii pe Instagram unde aceștia au scris doar “WANT YOU BACK // COMING 23.02.18”. Deși postarea pare ca se refera…

- Aris (Larisa Ciortan), solista cunoscuta pentru colaborarea cu Vescan la hitul „Te intorci acasa....”, dar si pentru mai multe colaborari de pe albumul lui F. Charm, lanseaza single-ul „S.O.S.”. Piesa este compusa de ea, impreuna cu F. Charm, Cally Roda, Roland Kiss si Narayan si beneficiaza si de un…

- Dupa single-ul de debut “My Beat“, care a starnit reacții și a primit un feedback pozitiv din partea publicului, cei doi artiști floWmo revin cu o piesa fresh, Eyes Don’t Lie, o co-producție Roton Music și DeMoga Music. Ochii unei persoane iți transmit adevarul sau de fapt te pacalesc? Piesa și videoclipul…

- Daca The Chainsmokers pareau ca se indreapta spre EDM, se pare ca trupa se intoarcela orginile pop cu piesa “You owe me” ce a fost lansata ieri impreuna cu un videoclip super cool. Piesa este continuarea pentru “Sick boy”, lansata acum o luna, și va fi o parte importanta din viitorul album la care lucreaza...…

- Botosaneanca Ioana Ignat a lansat videoclipul noului single ”Nu mai e”. Piesa este compusa de artista impreuna cu Minelli și este prezentata publicului impreuna cu un videoclip regizat de Ionuț Trandafir.

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- INNA a lansat piesa “Me Gusta”, o piesa in limba spaniola, produsa de David Ciente, cel cu care a lucrat pentru hituri precum “Gimme Gimme” sau “Ruleta”. Videoclipul piesei a fost regizat de Barna Nemethi și a fost filmat in București și Barcelona. “Me Gusta” este prima piesa de pe albumul in limba…

- La puțin timp dupa ce Normani a aparut in videoclipul lui Khalid pentru “Young, dumb & broke”, cei doi pregatesc o piesa bomba pe care iși propun sa o lanseze chiar de ziua indragostiților. Confirmarea pentru noua piesa a venit chiar dupa lansarea videoclipului și inca de atunci fanii așteapta cu nerabdare…

- Ilinca Bacila, castigatoarea Selectiei Nationale Eurovision 2017 si jurata Eurovision Romania 2018, lanseaza cel de-al treilea single si videoclip din cariera, “Nu acum”. Muzica este compusa de Catalin Tamazlicaru, iar versurile sunt scrise de catre Irina Rimes. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan,…

- Noah Cyrus se intoarce cu o noua piesa ce va ajunge la sufletul tuturor. Vocea lui Noah combinata cu energia artistei din spatele pieselor “Lean on” și “Cold water” și ajutorul pentru compunere venit din partea lui Max Martin dau valoare incredibila piesei și o fac gold. “Unde e orginilatea din oameni…

- Devenit cunoscut datorita hit-ului “One day”, Asaf Avidan revine cu albumul “The study on falling”, pe care l-a lansat in noiembrie 2017. Piesa “Sweet Babylon” impreuna cu 10 alte piese formeaza albumul. In decursul a patru minunte, “Sweet Babylon” ne poarta intr-o lume subacvatica, iar versurile și…

- Katy Perry a anunțat ca și-ar dori sa rescrie primul ei hit, piesa “I kissed a girl” daca ar fi lansata acum, tocmai pentru a incerca sa diminueze stereotipurile pe care oamenii din zilele noastre le au. Intr-un interviu cantareața susține ca societatea s-a schimbat dupa lansarea piesei in 2008. “Chiar…

- Colaborarea inceputului de an a venit de la Antonia și Connect-R, care au lansat impreuna piesa “Adio“. Imediat dupa lansare, cei doi au venit in studioul Virgin Tonic, unde au interpretat superb noua piesa. “Ma bucur pentru aceasta colaborare cu Connect-R, un artist pe care il apreciez. Imi place mult…

- In august 2017 Halsey și G-Eazy imparțeau primul sarut pe scena, in timp ce cantau piesa Him & I. Inca de atunci toți fanii au inceput sa se intrebe cum s-a format acest cuplu absolut superb. In piesa Him & I cuplul da destule detalii despre momentele cheie din relația lor, printre care și momentul...…

- Este parte a unuia dintre cele mai cunoscute si aclamate duo-uri din muzica electronica iar recent si-a surprins fanii cu un proiect solo. Like Mike, jumatatea act-ului electronic Dimitri Vegas & Like Mike, a lansat “Memories“. Producatorul de origine belgiana, alaturi de fratele sau se afla in main-ul…

- Știi refrenul acela de la „Doar pe a ta” pe care l-ai tot fredonat in ultima vreme? Pregateste-te sa il inlocuiești cu ceva nou, pentru ca Edward Sanda a lansat o noua piesa: „Haine scumpe”. Edward s-a lansat in industria muzicala anul trecut și la doar 19 ani a devenit artistul momentului. Piesa lui…

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #5 in TRENDING pe YouTube-ul...…

- Ed Sheeran a inregistrat deja o serie de piese cu trupa de drum&base Rudimental de care vom auzi mai multe in perioada urmatoare. “Noul album va fi o noua direcție emoționanta pentru noi”, au transmis cei de la Rudimental, reveniți din nou pe val dupa ce au lansat piesa “These Days” acum trei zile.…

- Imagineaza-ți ca ești sub apa și dansezi printre valuri. Daca deja ți-e dor de vara și de zile calduroase in preajma oceanului, exact asta și-au dorit Axwell /\ Ingrosso sa-ți transmita sub forma unui videoclip fierbinte și plin de imagini pasionale. Clipul pentru piesa “Dreamer” este opera lui Henrik…

- Directia 5 lanseaza piesa “Cand sunt cu tine”, o poveste de dragoste cu zambete calde si sentimente pe care le ai atunci cand te trezesti dimineata alaturi de jumatatea ta. Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex…

- “Romanie, te strig!” este titlul piesei cu care trupa Cargo revine dupa o pauza de aproape 5 cinci si este lansata in exclusivitate pe platforma de streaming – Zonga. Cu cateva zile inainte de data in care sarbatorim Mica Unire, primul pas important pe calea infaptuirii statului national unitar roman,…

- Syarela impreuna cu Dragos Badoi si Costel Enache lanseaza o noua piesa Entya. Piesa este compusa de Gabriel Cherlia impreuna cu cei trei artisti. Entya este o combinatie de muzica clubbing cu accente orientale, dar si traditionale. Syarela s-a facut cunoscuta prin hitul ei Inima te cheama, iar Dragos…

- Piesa se numește “Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe dintre hiturile Carla’s Dreams, caștigator al premiului Grammy cu piesa “Baddest Girl in Town” a lui Pitbull. “Adio” este o piesa sensibila, emoționanta, sincera…

- Ioana Ignat incepe in forta si anul 2018 cu un show live care va fi memorabil pe 11 ianuarie la Hard Rock Cafe Bucuresti, unde a pregatit publicului si o surpriza muzicala: urmatorul single in avanpremiera. La fel s-a intamplat si in 2017, anul artistei, anul cu zeci de milioane de vizualizari pe YouTube…

- Anul incepe in forța pentru Dua Lipa. Dupa un 2017 de super-succes, cu piesa legendara “New Rules” care e și azi in topurile muzicale, Dua Lipa continua in același ton. Cantareața tocmai a anunțat ca lucreaza la cel de-al doilea album al sau și ca va lansa pe 12 ianuarie videoclipul pentru piesa “IDGAF”.…

- În data de 16 noiembrie 2017, un club clujean anunta pe contrul de Facebook:"La Familia a lansat zilele trecute un manifest prin care anunța ca Sișu și Puya cred în familia compusa DOAR dintre un barbat și o femeie. Noi credem ca scena nu ar trebui sa fie o rampa pentru promovarea…

- Voq.ro Ovi lanseaza single-ul “Iernile” In prag de sarbatori, Ovi lanseaza “Iernile”, o piesa plina de emotie, dedicata anotimpului rece. Piesa este compusa de catre artist impreuna cu Gabriel Huiban, iar de productie s-a ocupat Gala Records.“Este dorinta mea de cand m-am intors in Romania sa lansez…