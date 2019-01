Gigi Becali e sef si in acte! Transfer de acţiuni la FCSB! „Voi răspunde numai eu!” Gigi Becali a anuntat ca a preluat 99% din actiunile clubului FCSB. Finantatorul a decis sa isi asume si in acte raspunderea asupra clubului pe care l-a preluat in urma cu 16 ani. Pana acum, Becali a folosit rude apropiate pentru a evita sa aiba o calitate oficiala in legatura cu echipa din Liga 1. ”Am facut deja actele. Am preluat toate acțiunile de la Steaua. Și de la cumnat, și de la sora, și de la nepoți. Acum, totul e la mine in conturi. N-am mai lasat nimic la nimeni. Daca e sa raspunda cineva, atunci sa o fac eu. De trei zile am rezolvat. Sunt 99,9% acționar! Am mai lasat o mica parte unui… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

