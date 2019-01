Stiri pe aceeasi tema

- O britanica a dezvaluit cosmarul prin care trece dupa ce a descoperit ca a trait o minciuna alaturi de sotul ei. Mary Turner Thomsonon, femeia de 53 de ani, din Edinburgh, a aflat ca cel langa care a trait o viata nu este agent secret si nici nu pleca in nicio misiune.

- ARAD. Tentativa de omor a avut loc in luna aprilie a acestui an, la Curtici, in extravilanul orașului, la locuințele de serviciu aparținand Combinatului Agroindustrial Curtici. Agresorul banuia ca soția sa – mai tanara cu 12 ani – il inșela. Așa ca s-a decis sa afle daca temerile sale se…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti l-au condamnat pe sotul directoarei de gradinita, acuzat ca a injunghiat-o pe aceasta mortal chiar in fata institutiei la inceputul anului, in conditiile in care aceasta avea un ordin de restrictie impotriva lui, la inchisoare pe viata. Decizia nu este definitiva.

- Prezentatoarea de televiziune Lavinia Petrea are un soț care o ajuta și o susține in tot ceea ce face, dar pe care vedeta il ține departe de ochii curioșilor. Lavinia Petrea este casatorita și are trei copii. Formeaza o familie fericita alaturi de Romulus, partenerul ei de viața. Deși cei doi se ințeleg…

- Thalia si sotul ei, Tommy Mottola, aniverseaza 18 ani de casnicie. Cu aceasta ocazia, producatorul muzical a facut un videoclip superb pentru sotia sa si a scris un mesaj de-a dreptul emotionant. Internautii au retrait alaturi de ei clipele frumoase din anul in care au ales sa-si uneasca destinele.

- Victoria Pruteanu, femeia care și-a injunghiat soțul din legitima aparare, traiește o noua viața, una mult mai liniștita. Acum femeia mai are un copilas, un sot iubitor si se declara fericita.

- Stella Williams, soacra lui Marian Caliman – romanul condamnat la inchisoare pe viața dupa ce și-a ucis soția cu sange rece, a povestit ca a primit un SMS de la barbat dupa ce i-a omorat fiica, scrie Daily Mail. Mama lui Faye Caliman, britanica ucisa de soțul ei roman, in Nottingham, spune ca criminalul…

- Viața proprietarilor de BMW nu este ușoara. Detestați de mulți șoferi și mereu în mijlocul controverselor, unii mai au și noroc. Un BMW care tocmai ieșise din service a fost reperat pe Calea Turzii, de un șofer cu camera pe bord. Dupa câteva secunde, mașina…