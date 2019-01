Stiri pe aceeasi tema

- vreme rea continua si in urmatoarea perioada. Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), pana pe 20 ianuarie vom avea vreme rece in toata tare si precipitatii. Temperaturile nocturne vor fi preponderent negative, ajungand pana la -14 grade Celsius.

- Gerul incepe sa puna stapanire pe majoritatea regiunilor in urmatoarele zile, temperaturile urmand sa fie mai scazute in timpul noptilo. Noul anu aduce precipitatii mixte si slabe cantitativ, mai ales dupa 1 ianuarie, reiese din estimarile publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM),…

- Alina Serban, meteorologul Administratiei Nationale de Meteorologie, aduce noi vesti despre cum va fi vremea de Revelion. Specialistul ANM a anuntat unde va ninge in noaptea dintre ani informeaza observator.tv.Pe 31 decembrie, in zonele mai joase vor fi ploaie si lapovita, mai ales ziua.…

- In timp ce la munte sarbatorile vin cu ninsoare, in celelalte regiuni se anunta precipitatii predominant sub forma de ploaie. In zonele joase de relief din vest, nord si centru se vor acumula 10...15 l/mp si izolat 25 l/mp, favorizand topirea stratului de zapada/Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM),In…

- Lapovita, ninsoare si polei. Aceasta este prognoza meteorologilor pentru urmatoarele zile. Nici in decembrie nu se anunta mai bine: precpitatii excedentare in toata tara. Luni, 26 noiembrie, vremea va deveni in general inchisa si temporar va ploua in vestul, centrul si nordul tarii si local in rest.

- Vremea se va raci treptat in urmatoarea perioada, atenționeaza meteorologii care precizeaza ca in urmatoarele luni ar putea fi atinse recorduri negative. Roxana Bojariu, sefa sectiei de Climatologie din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie, a declarat, intr-o intervenție televizata, ca ne…

- Vremea se raceste in urmatoarele zile, iar din 21 octombrie ploile vor pune stapinire pe Romania. Un val de aer rece va patrunde in tara noastra, la sfarsitul saptamanii, in noaptea de sambata spre duminica. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza pentru urmatoarele doua saptamani…

- Prognoza realizata de meteorologi pentru iarna anului 2018-2019 nu arata deloc bine, intrucat se pare ca va fi lunga și grea. Conform meteorologilor, primele ninsori iși vor face apariția inca luna noiembrie, in anumite zone ale țarii, iar in lunile decembrie, ianuarie și februarie vom avea stat consistent…