- Shamina Begum, in varsta de 19 ani, una dintre cele trei eleve care au parasit Londra, in 2015, pentru a se alatura grupului terorist Stat Islamic, in Siria, a nascut un baiețel, a anunțat familia sa. Avocatul acestora, Tasnime Akunjee, susține ca acum presiunea este și mai mare pentru guvernul britanic,…

- Un avertisment care da fiori lumii intregi a fost lansat duminica dimineata de Donald Trump pe Twitter. Liderul american a avertizat ca Statele Unite vor trebui sa elibereze 800 de luptatori ISIS aflati in Siria, daca tarile europene din care provin nu ii iau inapoi ca sa-i judece. Donald Trump spune…

- Presedintele american Donald Trump a cerut sambata seara Europei sa primeasca inapoi sute de combatanti ai Stat Islamic capturati in Siria, amenintand ca SUA vor fi fortate in caz contrar sa-i elibereze, relateaza dpa. "SUA cer Marii Britanii, Frantei, Germaniei si altor aliati europeni sa…

- Compania petroliera de stat din Venezuela, PDVSA, a transmis clientilor sai sa depuna veniturile din vanzarea de petrol intr-un cont deschis recent la Gazprombank AO din Rusia, potrivit unor surse si a unui document consultat de Reuters. Gazprombank susţine că PDVSA nu a deschis recent noi…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo l-a asigurat pe prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi ca Statele Unite sunt inca angajate in lupta impotriva Statului Islamic in Irak si alte zone in ciuda planurilor de a retrage trupele din Siria, a declarat biroul lui Abdul Mahdi sambata, informeaza Reuters.…

- Este una dintre cele mai cunoscute figuri de la Hollywood, fiind distribuit in numeroase producții difuzatea atat de televiziunile din Romania, cat și in piese de teatru, scrie a1.ro. Donald Moffat a fost gasit fara viața noaptea trecuta la reședința sa din Statele Unite de catre fiica sa, care a…

- Ordinul presedintelui american Donald Trump de retragere a trupelor americane din Siria prevede de asemenea si incheierea campaniei aeriene a SUA impotriva organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) in aceasta tara, au declarat joi pentru Reuters oficiali americani sub rezerva anonimatului. Razboiul…