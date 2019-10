Discul ceresc de la Nebra, considerat primul calendar astronomic si datand de acum 3.600 de ani, va fi imprumutat de Germania Marii Britanii pentru a fi expus la Londra in 2021, potrivit DPA. Muzeul de Preistorie din Halle, in landul Saxonia-Anhalt, va primi la randul sau cu imprumut exponate din partea British Museum, potrivit unui acord semnat luni intre cele doua muzee. Noile achizitii vor face parte dintr-o expozitie speciala pe tema descoperirilor realizate in domeniul cercetarii in ultimele doua decenii la muzeul Halle si va putea fi vizitata in intervalul noiembrie 2020-mai 2021. In perioada…