British Museum din Londra va expune o parte din obiectele recuperate in urma furtului de sute de artefacte din colectiile sale, care a provocat stupoare vara trecuta, potrivit AFP, informeaza news.ro.

Anuntata joi, expozitia "Rediscovering Gems" va fi deschisa intre 15 februarie si 15 iunie. Aceasta va prezenta o selectie de 10 piese dintre sutele gasite in timpul vastei operatiuni de cautare lansate dupa ce, in luna august, s-a anuntat ca aproximativ 2.000 de obiecte, inclusiv bijuterii din aur, pietre semipretioase si sticlarie datand din secolul al XV-lea i.Hr. pana in secolul al XIX-lea…