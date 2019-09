Stiri pe aceeasi tema

- La alegerile regionale de duminica, extrema dreapta și-a triplat scorul in Saxonia și aproape și l-a dublat pe cel de acum cinci ani in Brandenburg. Alternativa pentru Germania (AfD) a devenit a doua formațiune politica importanta in cele doua regiuni, dupa UCD in Saxonia și dupa SPD in Brandenburg.…

- Guvernul incearca din rasputeri sa „repare” deficitul bugetar urias din primele sase luni, care a ajuns la aproape 20 de miliarde de lei, 1,94% din PIB, din care 1,37 de miliarde de lei provine din bugetul de pensii, propunand o serie de masuri menite sa aduca mai multi bani la stat.

- Guvernul incearca din rasputeri sa „repare” deficitul bugetar urias din primele sase luni, care a ajuns la aproape 20 de miliarde de lei, 1,94% din PIB, din care 1,37 de miliarde de lei provine din bugetul de pensii, propunand o serie de masuri menite sa aduca mai multi bani la stat.

- Guvernul de la Berlin si operatorul feroviar de stat Deutsche Bahn (DB) au ajuns la un acord privind un program de modernizare a retelei nationale de cai ferate in valoare de 86 de miliarde de euro, in urmatorii zece ani, a anuntat ministrul Transporturilor, Andreas Scheuer, transmite DPA.…

- Guvernul de la Berlin si operatorul feroviar de stat Deutsche Bahn (DB) au ajuns la un acord privind un program de modernizare a retelei nationale de cai ferate in valoare de 86 de miliarde de euro (95 de miliarde de dolari), in urmatorii zece ani, a anuntat ministrul Transporturilor, Andreas Scheuer,…

- Sunt semne mult mai clare ale unei recesiuni tehnice în Germania. Una care va lega cu scaderi consecutive trimestrele II si III. Industria manufacturiera germana are în iulie cea mai slaba evolutie din ultimii sapte ani. E o perspectiva obtinuta pe baza indicelui Markit,…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, care miercuri a implinit 65 de ani, are o stare de sanatate "buna" si isi poate finaliza mandatul, care va expira in anul 2021, anunta Biroul liderului german, citat de site-ul agentiei Reuters, transmite Mediafax. Speculatii privind starea de sanatate a Angelei…

- Cei doi sefi de stat urmeaza sa participe in orasul nipon la summitul celor 20 de tari cele mai industrializate din lume, care va incepe vineri. 'La fel ca voi, urmaresc cu mare ingrijorare problema actiunilor presedintelui brazilian (privind defrisarea) si, daca se va ivi oportunitatea, voi profita…