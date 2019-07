Noul ministru german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, a promis miercuri sa aduca cheltuielile militare ale tarii ''la 1,5% din PIB pana in 2024'', in perspectiva atingerii obiectivului de 2% din PIB pentru toate tarile NATO, transmite AFP. ''Suntem un partener fidel al NATO si dorim sa fim si in viitor'', a spus Kramp-Karrenbauer dupa prima sa intrevedere cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. ''Ne-am fixat ca obiectiv al ultimilor ani o reinnoire a armatei germane. Pentru a-l atinge, in interesul national, avem nevoie de mijloace (financiare)…