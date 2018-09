Stiri pe aceeasi tema

- Germania a anuntat miercuri o noua agentie pentru finantarea cercetarilor privind securitatea cibernetica si pentru a pune capat dependentei sale de tehnologiile digitale din Statele Unite, China si alte tari, relateaza Reuters.Ministrul de Interne, Horst Seehofer, a declarat ca Germania are…

- Ministrul de interne al landului Saxonia din estul Germaniei a fost chestionat joi de parlamentari locali intr-un scandal ce ia amploare asupra retinerii de catre politie a unei echipe de reporteri care au fost agresati verbal de un barbat la un miting al extremei-drepte, relateaza dpa. Incidentul a…

- Aproximativ 1.600 de persoane, majoritatea turiști, au fost evacuate in sudul Franței in urma unor ploi abundente care au cauzat inundații și au transformat raurile și paraurile in torenți, a anunțat ministrul de interne francez Gerard Collomb, informeaza postul France 24, citat de Mediafax.…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer a salutat miercuri deschiderea in Bavaria a primelor asa-zise centre de tranzit pentru solicitantii de azil in Germania, argumentand ca acestea "permit un proces de decizie rapid si sigur", transmite dpa. "Sunt increzator ca si alte landuri germane vor urma…

- Merkel, in varsta de 64 de ani si sotul ei, Joachim Sauer, obisnuiau sa plece in vacanta de vara in sudul Tyrolului, in fiecare an, din 2008 incoace. De data aceasta, numai Sauer - cel de-al doilea sot al Angelei Merkel - va pleca in vacanta. Oficial, Merkel a explicat ca si-a anulat vacanta…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a fost acuzat marti ca a deportat ilegal un barbat suspectat ca a fost militant islamist si ca in trecut a fost garda de corp al lui Osama bin Laden, in pofida unui verdict al instantei care ii permitea sa ramana in Germania, relateaza Reuters, informeaza…

- Ministrul de interne german, Horst Seehofer, a declarat miercuri ca va incerca sa incheie pana la sfarsitul lui iulie un acord cu Roma asupra controversatei probleme privind returnarea de migranti din Germania in Italia, informeaza joi AFP. Seehofer a facut aceasta declaratie dupa o intrevedere cu omologul…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si ministrul federal de interne, Horst Seehofer, au incheiat un acord de ultima ora in legatura cu politica de imigratie, pentru a mentine actuala coalitie guvernamentala, a informat agentia de presa dpa, citand surse din cadrul blocului conservator.AGERPRES/(AS…