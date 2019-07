Germania: Ministerul Economiei se aşteaptă la o creştere lentă în trimestrul doi "Dupa o imbunatatire a evolutiei slabe din trimestrul doi, redresarea ar putea deveni mai proeminenta daca mediul extern se stabilizeaza", apreciaza Ministerul Economiei.



Dupa ce a evitat la limita recesiunea la finalul lui 2018, economia germana a crescut cu 0,4% in primul trimestru din 2019.



Piata fortei de munca inca stimuleaza economia - desi intr-un ritm mai lent - in timp ce majorarea veniturilor gospodariilor si masurile de stimulare fiscala ajuta de asemenea expansiunea PIB-ului. Dar se mentin riscurile negative, cum ar fi conflictele comerciale, Brexitul si tensiunile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

