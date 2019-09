Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a anuntat, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PSD Timis care este ultimul termen pana la care lotul trei al autostrazii Lugoj – Deva va fi deschis traficului.

- Ziarul Unirea Autostrada A1 Lugoj – Deva: Inca un apel la deschiderea traficului pe cei 21 de km „muzeu” ai lotului 3. „Exista lucrari minore nefinalizate care NU afecteaza carosabilul” Asociația Pro Infrastructura atrage atenția ca lotul 3 din Autostrada A1 Lugoj – Deva, in lungime de 21 de kilometri,…

- Economia Germaniei s-a contractat in trimestrul doi din 2019, sporind presiunile asupra Cabinetului condus de Angela Merkel privind adoptarea unor masuri de stimulare fiscala, in conditiile in care productia industriala este puternic afectata de razboiul comercial dintre SUA si China, transmit Reuters…

- Porsche marcheaza 20 de ani de la aparitia modelului 911 GT3, apropiat de motorsport ca nici un altul si dedicat puristilor intr-o forma care nu are cum sa nu placa. Primul a fost aratat lumii in martie 1999 la Geneva Motor Show si a semnalizat inceputul unei noi ere pentru conducatorii care aveau cerințe…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a primit, astazi, la Palatul Administrativ pe cei peste 200 de membri din delegațiile din regiunile Schwaben (Germania), Cernauți (Ucraina), departamentul Mayenne (Franța) și județul Suceava care participa zilele acestea la a 18-a ediție…

- Romania U21 și Germania U21 se infrunta in semifinala Euro 2019. „Tricolorii" au beneficiat de o lovitura de la 11 metri in minutul 24, dupa un fault comis asupra lui Ianis Hagi. Arbitrul a consultat sistemul VAR inainte de a-l dicta. Germania U21 - Romania U21 e liveTEXT AICI Nadiem Amiri a deschis…

- Academia Fortelor Terestre va fi, in perioada 12-15 iunie, gazda Seminarului comandantilor academiilor militare europene (EUROPEAN UNION MILITARY ACADEMIES COMMANDANTS' SEMINAR" - EUMACS 2019), eveniment la care vor participa reprezentantii a 27 de institutii de invatamant militar superior din 16 tari…