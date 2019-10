Germania îngheaţă preţurile chiriilor pentru următorii cinci ani Eforturile agresive facute in capitala germana pentru a stavili cresterile de preturi pe chirii au atras atentia in toate pietele imobiliare care se confrunta cu acest fenomen, din Amsterdam si pana in New York. In timp ce grupurile care militeaza pentru drepturile chiriasilor in Munchen cer pentru o perioada de sase ani in loc de cinci, alte orase germane iau inca in calcul aceasta mutare pentru ca se tem ca va afecta dezvoltarile de locuinte noi, potrivit Bloomberg.



